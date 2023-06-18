Вот что произойдет с вашим организмом, если ежедневно будете есть мороженое

Улучшение фертильности

По данным ВОЗ, каждая шестая пара в мире сталкивается с проблемами фертильности (репродуктивной функцией). В 2008 году ученые из Гарвардского университета заявили, что определенные диетические факторы помогают людям, борющимся с овуляционным бесплодием, иметь лучшие результаты фертильности.

Они обнаружили, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира может помочь поддержать эту группу населения. Исследователи заявляют, что порцию мороженого можно использовать в качестве молочного продукта.

Угроза появления кариеса

Если вы не чистите зубы сразу после употребления мороженого, то повышаете свои риски развития кариеса.

"Употребление пищи, содержащей сахар, без чистки зубов после этого может отрицательно повлиять на здоровье полости рта", - заявил Джек Гиршфельд, доктор медицинских наук.

Он отмечает, что употребление сахара может способствовать развитию кариеса. А поскольку мороженое готовят с сахаром, употребление его ежедневно явно ухудшает состояние зубов.

Ухудшение сна

Некоторые люди верят, что мороженое помогает успокоиться и быстрее уснуть. Однако ключевое исследование в Journal of Sleep Medicine показало, что употребление пищи с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров связано с некрепким сном и большим количеством ночных пробуждений.

Употребление большего количества сахара, особенно ночью, уменьшает количество глубокого, медленного, восстанавливающего сна.

Чрезмерное количество мороженого вредит зубам (фото: Freepik)

Набор избыточного веса

Мороженое может содержать большое количество калорий. Ежедневная привычка употреблять порцию этих сладостей может привести к набору лишнего веса. Это следует учесть людям, которые следят за фигурой.

Повышается риск неалкогольной жировой болезни печени

Некоторые виды мороженого подслащивают фруктозой. Доказано, что употребление по меньшей мере одной порции пищи, изготовленной с фруктозой, ежедневно, например мороженого, связано с повышенным риском развития неалкогольной жировой болезни печени или состояния, при котором избыток жира накапливается в вашем организме.

Укрепляются кости

Кальций является основным питательным веществом, поддерживающим здоровье костей. Пол стакана мороженого содержит более 80 мг кальция, что помогает насытить организм этим важным минералом. Мороженое также содержит магний и цинк - питательные вещества, поддерживающие здоровье костей.

Негативные последствия для сердца

Употребление слишком большого количества добавленного сахара может оказать негативное влияние на здоровье сердца. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить добавление сахара к не более 6% дневной нормы калорий.

Вздутие живота

Если у вас непереносимость лактозы, то употребление мороженого может вызвать боли в желудке, диарею, вздутие живота или другие неприятные желудочно-кишечные симптомы. Хорошая новость в том, что на рынке много мороженого без молочных продуктов, которым можно лакомится без негативных последствий.