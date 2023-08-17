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Вот что произойдет, если прекратить делать маникюр: вы будете удивлены

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Четверг 17 августа 2023 18:03
Вот что произойдет, если прекратить делать маникюр: вы будете удивлены Что произойдет, если перестать делать маникюр (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Практически все девушки делают маникюр в салоне. Однако если прекратить его делать, то кроме очевидной экономии, это может привести к тому, что ногти станут более здоровыми.

Какие изменения произойдут с ногтями - читайте ниже.

Ногти станут крепче

Лаки для ногтей состоят из смеси химикатов, но они относительно безвредны. А вот жидкость для снятия лака - это сильный растворитель, который сушит как ногти, так и кожу вокруг ногтей.

Даже если на растворе пишет "не содержит ацетона", то он все равно высушивает живые части на пальцах. В результате пересохшая кожа начинает шелушиться.

Изменится цвет ногтей

Регулярное нанесение лака лишает ногти их нормального розового оттенка. Сделайте перерыв на несколько недель, и вы увидите, как выглядит здоровый естественный цвет ваших ногтей.

Риск инфекции

Хотя инструменты в маникюрных салонах и должны проходить регулярную дезинфекцию после каждого клиента, но многие мастера могут пренебрегать этим.

Поэтому всегда существует риск получить грибковую инфекцию.

Сэкономите деньги

Если вы откажетесь от походов в салон, чтобы покрыть ногти гель-лаком, то сможете сэкономить большую сумму денег. К тому же существенно улучшите состояние ногтей.

Безопасный ли гель-лак

Химические вещества и смолы, содержащиеся в составе гель-лака, проникают в структуру ногтя и покрывают всю его поверхность. Выходит, что ноготь "не дышит" и пересыхает.

Также при нанесении гель-лака ногтевую пластину протирают и очищают разными спиртосодержащими и кислотными средствами. Некоторые мастера могут дополнительно спиливать защитный слой пластины. Это все травмирует и изменяет природную структуру ногтя.

Но также есть и плюсы. Гель-лак служит защитой от вредных веществ и не дает им проникать внутрь. Это важно для тех, кто работает с кислотами, химическими средствами или постоянно носит латексные перчатки, которые пересушивают кожу и ногти.

Также гель-лак будет полезен для тех, у кого слабые, часто ломающиеся и расслаивающиеся ногти. Маникюр помогает избежать травм и дискомфортных ощущений.

Ранее мы сообщали, что может произойти, если делать маникюр в салоне.

Также мы писали, действительно ли лампы для маникюра могут вызвать рак кожи.

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