Вот что нужно сделать сразу после того, как вы потеряли ключи от дверей дома

Потеря ключей от дома - большой стресс для человека. Есть определенные действия, которые нужно совершить после того, как вы потеряли ключи, чтобы уберечь свое жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт House digest .

Попробуйте открыть дверь самостоятельно

Если вы потеряли ключи от квартиры, то можно попытаться открыть дверь самостоятельно.

Можно вызвать службу аварийного открывания замков. Специалисты откроют замки максимально аккуратно и быстро.

Нужно учесть тот факт, что ни один специалист не возьмется открывать дверь, не будучи уверенным, что дом действительно ваш. Для того чтобы заверить его в этом, подойдут документы о праве собственности, договоре аренды или паспорте с пропиской.

А если кто-то забыл все документы в той же закрытой квартире, придется делать обход соседей с просьбой подтвердить вашу личность.

Замените замки

Если вы потеряли ключи от дома, то нужно обязательно заменить замки на входной двери. Смена замков не требует слишком много времени или навыков.

Замена замков в вашей двери является самым надежным способом решить проблему потери ключей и это может стоить вам небольших денег.

Добавим, что замки после того, как ключи были потеряны, все же лучше изменить, даже если они после открытия мастером работают отлично. Ведь неизвестно, действительно ли ключи потерялись или их похитил злоумышленник, знающий ваш адрес.

Приметы о потере ключа

Это неприятность, которая может доставить много проблем, но примета эта очень хорошая.

Считается, что потерять ключ - это символ того, что скоро закончатся старые надоевшие проблемы, произойдет освобождение от неприятностей, нездоровых отношений и даже болезней. Поэтому, если вам пришлось потерять свои ключики, знайте, это - к добру!