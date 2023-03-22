Никогда не оставляйте ключи в замке: почему это может быть опасно

Многие люди по-прежнему убеждены, что если оставить ключ в двери, особенно ночью, это сдержит воров, и они не смогут попасть в квартиру. Это совершенно не так.

Почему ключ в двери - не преграда для грабителей

Оставленный ключ в замке значительно увеличивает риск взлома. Воры могут поддеть крючком ключ и без проблем пробраться в жилище. Лучше всего хранить ключи в надежном месте (недоступном для воров). Очевидно, что бронированная дверь остается наиболее безопасным вариантом защиты от любого возможного взлома.

Можно ли открыть дверь, даже если с другой стороны есть ключ?

Это возможно, если ваша дверь оборудована замком с фрикционным цилиндром или замком с аварийной функцией. Оба этих типа предназначены для отпирания ключом, даже если внутри с другой стороны двери есть еще один ключ.

Как вытащить застрявший в замке ключ?

Ключи могут притягивать частицы пыли и пуха, выпадающие из карманов или сумки. Вся эта грязь может попасть в замок. Со временем скопление приводит к засорению - из-за этого ключ может застрять в замочной скважине.

Эту область необходимо смазать, чтобы разблокировать ключ. Вы можете легко найти типы смазок, подходящие для этой проблемы, в любом хозяйственном магазине. Процедура проста: используйте насадку для распыления непосредственно в верхнюю часть замочной скважины. Затем осторожно потрясите ключ вверх и вниз, чтобы освободить его. Будьте осторожны, убедитесь, что вы не раскачиваете его из стороны в сторону, иначе вы можете сломать ключ.