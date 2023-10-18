Вот что нужно сделать с телефоном в общественном транспорте, чтобы избежать неприятностей

Телефоны стали неотъемлемой частью жизни человека. Чтобы смартфон должным образом функционировал, нужно правильно за ним ухаживать. Также необходимо позаботиться о своем гаджете, спускаясь в метро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Garden.firenew .

Что необходимо сделать с телефоном

Большинство людей ничего не делают со своим мобильным телефоном в метро. Однако, может увеличиться нагрузка на устройство.

В метро не очень хорошая мобильная связь. Однако смартфон продолжает искать сигнал снова и снова. В результате уровень заряда батареи быстро снижается.

В частности, если человек пользуется метро регулярно, то аккумулятор будет изнашиваться гораздо быстрее.

Однако активация простой функции поможет избежать этой проблемы. Спускаясь в метро, телефон следует перевести в режим полета.

Все беспроводные технологии на устройстве будут выключены. Мобильный телефон перестанет "ловить" сигнал и искать сеть Wi-Fi, а заряд батареи не будет быстро тратиться.

Какие привычки вредят телефону

Неоригинальные зарядные устройства

Заряжать телефон рекомендуется "родным" зарядным устройством. При использовании другой зарядки, например бюджетного аналога, батарея может быстро повредиться.

Неправильное хранение

Телефон следует хранить исключительно в сухом месте, поскольку из-за влаги или перепада температур он может оказаться непригодным. Также пользователям рекомендуют использовать защитный кейс и избегать использования телефона на морозе или под прямыми солнечными лучами.

Перегрузка телефона

Чтобы телефон прослужил как можно дольше, не следует забивать его приложениями, поскольку каждое из них постоянно использует ресурсы устройства, что приводит к его "старению". Также большое количество установленных программ становится причиной медленной работы смартфона.