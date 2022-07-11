Не викидайте чайні пакетики. Тепер ви знаєте, як з ними економити

Чайні пакетики не варто одразу викидати у смітник, адже вони зможуть допомогти вам зекономити на засобах для прибирання.

Лайфхаком поділилася блогер під ніком Washy_Washусе в TikTok.

Чай - чудовий засіб для миття скляних та дзеркальних поверхонь

Замість того, аби пшикати всілякими "містерами мускулами", на які може бути алергія, протріть дзеркало чи скло вологим чайним пакетиком.

Потім витріть насухо ганчіркою для скла, або паперовим рушником. Ваші поверхні засяять, немов нові.

Скріншот: Чайні пакетики допоможуть у прибиранні

Чайні пакетики для краси

Всі ми знаємо, якщо не виспалися чи втомилися, чайні пакетики точно стануть вам у нагоді.

Залиште пакетики на очах на 20 хвилин. Таніни в складі чаю добре знімають набряки і прибирають мішки під очима. Через 20 хвилин протріть чайним пакетиком шкіру навколо очей.