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Вот что нужно сделать, если вы застряли в лифте: это поможет поскорее выбраться

Как быстро выбраться из лифта (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Если кабина лифта, в котором вы ехали, остановилась, необходимо соблюдать несколько правил. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта. Прежде всего, нельзя совершать необдуманные действия и не пытайтесь освободиться своими силами.

Об этом пишет SantePlus.

Что нужно сделать

Сохранять спокойствие

В такой ситуации вам может быть некомфортно и даже страшно, особенно это касается людей, страдающих клаустрофобией.

Однако нужно сохранить спокойствие и успокоить других пассажиров в лифте. Важно помнить, что лифты безопасны и обладают соответствующей вентиляцией.

Не выбирайтесь самостоятельно

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно толкать дверь и лезть между этажами. Если вы это сделаете, существует реальная опасность. Просто потому, что лифт может внезапно заработать, например после сбоя в электросети.

Попытка самостоятельно выбраться из лифта только усугубит проблему. Единственное, что нужно сделать, это запастись терпением и дождаться, пока профессионалы сделают свою работу.

Нажмите тревожную кнопку и вызовите специалистов

Вызовите диспетчера с помощью специальной кнопки. После нажатия вам ответят и задав несколько вопросов, пришлют бригаду мастеров.

Если вам или другому пассажиру стало плохо, обязательно сообщите об этом диспетчеру и он вызовет скорую помощь. Если кнопка сломана, вызовите с мобильного телефона лифтовую компанию.

Как действовать, если нет сети

В случае отключения света диспетчеры аварийной службы все равно получают уведомление через специальный терминал.

Однако если не удается связаться с аварийщиками, необходимо попросить о помощи у соседей, которые в это время проходят мимо лифта.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали это себе.

Также мы писали, что из-за отключения света беременную киевлянку спасали из лифта спецназовцы.

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