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Вот что положить под подушку, чтобы отвернуть беду и привлечь деньги

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Воскресенье 20 августа 2023 21:40
Вот что положить под подушку, чтобы отвернуть беду и привлечь деньги Что положить под подушку (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Говорят, что некоторые предметы под подушкой способны привлечь в дом благополучие, а зло и негатив наоборот - отпугнуть. Наши предки верили в то, что место, где человек спит, особенное и священное. Поэтому с ним связано много обрядов и примет.

Как стать богаче и счастливее - узнайте в материале Styler дальше.

Монета

Это самый простой предмет, который можно использовать в качестве "магнита" для денег. Говорят, что монета под подушкой может способствовать налаживанию финансовой ситуации в семье, ведь способна открыть "денежный поток".

Помните, что монетку, лежащую под подушкой, больше уже не стоит использовать в расчетах. Если вернуть оберег в кошелек, то положительный эффект от ритуала может обнулиться.

Соль

Соль ценилась нашими предками, ведь являлась "дефицитным" товаром. Именно поэтому с ней связано множество примет и ритуалов.

Поскольку соль когда-то была символом изобилия, люди верили, что она способна защитить от дурного глаза. Когда в жизни начинались неприятности или преследовали неудачи, наши прабабушки клали под подушку мешочек с солью.

Лавровый лист

Лавровый лист - символ победителей и богатых людей. Эта простая специя имеет невероятную энергетику, дарит вещие сны, нормализует сон и отгоняет ужасы. Издавна люди считали, что достаточно положить под подушку один лавровый листик, чтобы стало везти.

Перед тем как положить лавровый лист, настройтесь на позитив, отпустите плохие эмоции и мысли, помедитируйте.

Чеснок

Чеснок давно считался сильным оберегом от болезней и негативной энергии. Чтобы защитить свой дом от зла, наши предки клали головку чеснока под кровать. А если у кого-то были проблемы с бессонницей, клали головку чеснока под подушку.

Такой ритуал имеет вполне логическое объяснение, ведь запах чеснока и входящие в его состав вещества успокаивают нервную систему. Запах лишь немного проникнет через ткань подушки, а потому поможет улучшить качество вашего сна.

Важно!

Такие обряды лучше проводить на молодой Месяц. Тогда результат может быть очень сильным.

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Кроме того, узнайте, почему мы на самом деле летаем во сне.

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