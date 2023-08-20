Вот что положить под подушку, чтобы отвернуть беду и привлечь деньги
Говорят, что некоторые предметы под подушкой способны привлечь в дом благополучие, а зло и негатив наоборот - отпугнуть. Наши предки верили в то, что место, где человек спит, особенное и священное. Поэтому с ним связано много обрядов и примет.
Как стать богаче и счастливее - узнайте в материале Styler дальше.
Монета
Это самый простой предмет, который можно использовать в качестве "магнита" для денег. Говорят, что монета под подушкой может способствовать налаживанию финансовой ситуации в семье, ведь способна открыть "денежный поток".
Помните, что монетку, лежащую под подушкой, больше уже не стоит использовать в расчетах. Если вернуть оберег в кошелек, то положительный эффект от ритуала может обнулиться.
Соль
Соль ценилась нашими предками, ведь являлась "дефицитным" товаром. Именно поэтому с ней связано множество примет и ритуалов.
Поскольку соль когда-то была символом изобилия, люди верили, что она способна защитить от дурного глаза. Когда в жизни начинались неприятности или преследовали неудачи, наши прабабушки клали под подушку мешочек с солью.
Лавровый лист
Лавровый лист - символ победителей и богатых людей. Эта простая специя имеет невероятную энергетику, дарит вещие сны, нормализует сон и отгоняет ужасы. Издавна люди считали, что достаточно положить под подушку один лавровый листик, чтобы стало везти.
Перед тем как положить лавровый лист, настройтесь на позитив, отпустите плохие эмоции и мысли, помедитируйте.
Чеснок
Чеснок давно считался сильным оберегом от болезней и негативной энергии. Чтобы защитить свой дом от зла, наши предки клали головку чеснока под кровать. А если у кого-то были проблемы с бессонницей, клали головку чеснока под подушку.
Такой ритуал имеет вполне логическое объяснение, ведь запах чеснока и входящие в его состав вещества успокаивают нервную систему. Запах лишь немного проникнет через ткань подушки, а потому поможет улучшить качество вашего сна.
Важно!
Такие обряды лучше проводить на молодой Месяц. Тогда результат может быть очень сильным.
Также читайте, куда положить подушку, чтобы крепко спать, и стать здоровее.
Кроме того, узнайте, почему мы на самом деле летаем во сне.