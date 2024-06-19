Вот что обязательно нужно сделать перед тем, как подпилить ногти пилочкой

Что сделать перед тем, как подпилить ногти

Перед тем, как подпиливать ногти, сначала их нужно подстричь, чтобы они оставались крепкими.

Мастер маникюра Рианна Фарби рассказала, что чрезмерное подпиливание может повлечь за собой стресс и травму ногтя, а в некоторых случаях - поломку и раскол.

Обычно это актуально, если ногти слишком длинные.

Следует включить укорочение ногтей в свою рутину чаще, чем вы это делаете. Эксперт советует подстригать ногти раз в неделю или два, и чаще, если вы заметили поврежденный край.

Это может помочь предотвратить грибковые инфекции, которые иногда связаны с отрастанием ногтей. Также это может предотвратить ломкость и слабость ногтей.

Подстригайте ногти после душа

Лучшее время для стрижки ногтей - после ванны или душа, поскольку тепло и влага помогут смягчить структуру ногтя и облегчить обрезку.

Это особенно важно при стрижке ногтей на ногах, которые могут стать толще с возрастом.

Инвестируйте в качественную пилочку для ногтей

Необходимо приобрести подходящие профессиональные инструменты. Первое, на что вам следует обратить внимание - это зернистость или грубость пилочки.

Грубые пилочки с зернистостью от 80 до 100 лучше подходят для акриловых ногтей, средние пилочки с зернистостью примерно 180 лучше подходят для кончиков, а тонкие с зернистостью 240-600 лучше подходят для натуральных ногтей.

Сверхтонкая пилочка лучше всего подходит для шлифования и блеска ногтей.

Чем подпилить ногти, если нет пилочки

Случаются такие ситуации, когда ломается ноготь внезапно, а специальной пилочки под руками просто нет. Если впереди еще очень много дел, следует найти подходящий предмет, способный вместо пилочки сгладить края сломанного ногтя: