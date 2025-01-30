Вот что необходимо есть и пить сразу после тренировки, чтобы нарастить мышцы

Правильное питание способствует восстановлению мышц и энергии и поддерживает организм после изнурительной тренировки. Чтобы способствовать увеличению мышечной массы, необходимо выбирать определенные продукты и напитки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Продукты, которые наращивают мышцы

Диетолог Айза Куявски рассказала, что сразу после тренировки возникает состояние, когда организм готовится к поглощению питательных веществ из-за повышенной чувствительности к инсулину.

Инсулин - ключевой гормон, помогает транспортировать аминокислоты и глюкозу в мышечные клетки для восстановления микроразрывов и пополнения запасов гликогена.

Белки цельной пищи и сложные углеводы предлагают биодоступные питательные вещества, которые оптимизируют этот процесс, поддерживая долгосрочное здоровье мышц. Необходимо делать комбинацию высококачественного белка и углеводов для максимального восстановления мышц и пополнения гликогена.

Стоит ориентироваться на 20-30 граммов высококачественного белка, например, яйца, курица, греческий йогурт и протеиновые коктейли. Белок помогает мышцам быстрее восстанавливаться.

Для белковых вариантов, которые подходят для вегетарианцев, относится сыр, чечевица, фасоль, нут, орехи и семена. Лучше всего употреблять белки в течение 30 минут после тренировки.

Диетолог Фадумо Мохамед сказал, что лучшими напитками для наращивания и восстановления мышц всегда будут протеиновые коктейли.

Продукты, которые держат вес тела в норме

Лучше всего потреблять пищу с высоким содержанием клетчатки в течение часа после тренировки, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать цели потери веса без ущерба для восстановления.

Для контроля и похудения стоит выбирать протеиновые коктейли, приготовленные на воде, нежирных молочных продуктах или несладком миндальном молоке. Сочетать такие напитки стоит с небольшим кусочком фруктов.

Стоит наполнять рацион сложными углеводами, включая такие варианты, как цельный овес, коричневый рис, киноа, булгур или цельнозерновой ржаной хлеб.

Сложные углеводы могут дольше оставлять вас сытыми, и они содержат много питательных веществ. Следует избегать рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, макароны и пирожные, поскольку эти продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, способствуя выработке инсулина, который является гормоном накопления жира.

Следует съесть шпинат или огурцы после тренировки, чтобы получить больше клетчатки и сохранить низкий уровень калорий.

Какие продукты помогают избавиться от усталости

Физические упражнения временно повышают уровень кортизола, что может способствовать умственной усталости. Поэтому пополнение омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами поддерживает выработку нейромедиаторов, таких как серотонин, и уменьшает воспаление, помогая мозгу быстрее восстанавливаться после тренировки.

Включите продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов группы В, которые улучшают когнитивные функции и уменьшают окислительный стресс. Сюда относятся грецкие орехи, тыквенные семечки, черника и кусочки авокадо.

Сосредоточьтесь на гидратации в сочетании с антиоксидантами для дальнейшего восстановления мозга.

А любители шоколада должны радоваться, ведь темный шоколад также может стать отличным перекусом после тренировки. Такой продукт содержит флавоноиды, стимулирующие работу мозга .

Продукты, которые улучшают пищеварение

Физические упражнения способствуют улучшению микробиома кишечника. Это также снижает риск таких заболеваний, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и рак толстой кишки.

Если вы пытаетесь улучшить свое пищеварение, то следует помнить о тренировках, которые вы выбираете, поскольку некоторые из них могут ограничить приток крови к пищеварительной системе, особенно в жаркую погоду.