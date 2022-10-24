Вот что нельзя делать с одеждой в стиральной машине: могут возникнуть проблемы

После окончания цикла стирки важно извлечь одежду из барабана стиральной машины. Это позволяет избежать ряда неудобств, вызванных застойной влажностью.

Почему нельзя оставлять мокрую одежду

Когда вы оставляете белье в стиральной машине на длительное время, влажность и жара способствуют развитию плесени и бактерий. Вот почему ваше белье неприятно пахнет, когда вы вынимаете его из барабана. В этом случае придется постирать белье во второй раз, чтобы исчезли запахи сырости.

Кроме того, старайтесь не использовать много моющего средства, ведь чрезмерная доза стирального порошка со временем только засоряет стиральную машину. Лучше всего использовать натуральные моющие средства.

Также можно добавить чуть-чуть пищевой соды в стиральный порошок, чтобы нейтрализовать неприятные запахи в белье, вернуть ей блеск и смягчить.

Как долго одежду можно держать в стиральной машине

Если вы не можете извлечь белье из барабана после завершения цикла стирки, то его можно оставить в машине до 8 часов. Однако, важно знать, что если вы хотите иметь свежее белье, то вы должны вывесить свою одежду, чтобы высушить.

Чтобы иметь свежее белье, излучающее приятный запах, нужно не только вынуть одежду из барабана после завершения цикла стирки, но и хорошо высушить.

Если идет дождь, то можно повесить нижнее белье на сушилку внутри дома. Важно держать сушилку возле открытого окна, ведь это позволит ускорить время высыхания белья.

Чтобы избежать неприятных запахов на белье, важно регулярно обслуживать стиральную машину. Остатки моющих средств и отложение накипи также являются причиной неприятных запахов, проникающих в белье. Чтобы очистить стиральную машину, можно налить литр белого уксуса в барабан и запустить пустой цикл при 90°C.