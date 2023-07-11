Вот что категорически нельзя делать с кольцом, чтобы не навлечь беды

С кольцами связывают много примет. В некоторых говорится, почему не следует примерять и носить чужие украшения. Кольцо является магическим атрибутом, в котором содержится собственная энергия и сила.

Можно ли носить чужие кольца

Серебряные украшения считаются особенными, ведь обладают мощными очистительными свойствами. Часто из серебра делают обереги и амулеты, потому это особый вид украшений.

Однако, когда речь заходит о том, что несет в себе энергетика подаренного кольца, то на материал обращать внимание не стоит. Лучше знать, чье кольцо вы получаете:

мамы или крестной - кольцо абсолютно безопасное

бабушки - энергетически благоприятное украшение, может ускорить появление в семье ребенка

свекрови - носить такое кольцо нежелательно, иначе в паре возникнут споры и разногласия;

родной сестры - безопасный вариант

посторонних людей (покупаемое из рук) - опасный предмет, который принесет беду

Сыновья и дочери могут дарить мамам кольца, приметы это не запрещают. Отец может также вручить наследникам такие подарки.

Девушкам при этом не стоит дарить кольца парням, которые являются их родственниками. Если верить приметам, то в этом случае можно подвергнуть молодого человека опасности или лишить его счастья.

К чему найти кольцо

Согласно приметам, найти кольцо - это к удаче в делах. Если вы боитесь, что на нем может быть черная магия, то оставьте кольцо на сутки в емкости с подсоленной водой или прогрейте его пламенем свечи.

Можно ли мерить чужое кольцо

Примерять чужие кольца категорически не стоит. Когда вы так поступаете, то принимаете на себя все трудности, печали и беды другого человека. При этом бывший владелец будет чувствовать потерю сил, поэтому следует воздержаться от этой идеи.

Приметы об обручальных кольцах

Существует примета, что носить обручальные кольца к свадьбе категорически нельзя, иначе торжество не состоится. Если во время женитьбы кольцо упало до того, как его надели на палец - значит брак будет недолгим.

Считается, что внешний вид кольца является образом будущей семейной жизни молодоженов. Резьба и резные элементы нарушают целостность брака, вносят в жизнь пары разногласия и ссоры.