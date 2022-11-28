Вот что поможет комнатным растениям легче пережить зиму: особенности ухода

Холодное время года - сложный период для комнатных растений. Со снижением температуры требуется больше ухода за растениями, чтобы повысить их устойчивость и дать им возможность бороться с морозами. Также важно не совершать ошибок, которые могут быть роковыми для них.

Особенности ухода зимой

Зимой растения следует поливать только тогда, когда поверхность почвы действительно просохла. Помните, что почва должна быть в наилучшем состоянии, чтобы обеспечить хороший рост растений.

Именно она питает растения, обеспечивая их нужными питательными веществами и эффективный дренаж воды.

Чтобы хорошо ухаживать за комнатными растениями в этот период, необходимо:

Не использовать холодную воду, а только комнатной температуры. Это позволит избежать теплового удара, который может повлиять на растения;

Температура имеет важное значение. Следите за тем, чтобы цветы не были возле батареи или другого источника тепла;

В декабре и январе следует положить еще один слой земли, чтобы защитить корни и стебель от вымерзания. Это нужно сделать с растениями в горшках, помещении (или на террасе), а также в саду или;

Большинству комнатных растений требуется влажность 70-90%, чего в квартире добиться невозможно. Чтобы исправить это, необходимо установить увлажнитель воздуха возле растений.

Как сделать мульчу дома

В частности, в специализированных магазинах можно всегда приобрести специализированные средства, предназначенные для ухода за растениями, а именно смесь под названием "мульча".

Это органический слой, обычно изготовленный из опилок и древесной стружки, часто кладут на почву цветущих растений, чтобы защитить их от зимних морозов. Такая смесь также позволяет избавиться от сорняков.

Однако такую смесь можно сделать дома. Для этого понадобится солома, несколько листочков, опилки или мелко нарезанные куски дерева. Смешайте все эти ингредиенты в миске, а затем уложите все поверх почвы растений.