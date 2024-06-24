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Вот что бывает, когда котенок растет среди собак: милое видео становится хитом

Лающий кот рассмешил пользователей Интернета (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Видео с котенком, выросшим среди собак и научившимся лаять, восхитило пользователей со всего мира.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает и вам посмеяться над этим прикольным роликом, который опубликовали на Reddit. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу вниз).

Главным героем видео стал котенок, который ходит по дивану и время от времени лает, привлекая внимание своей хозяйки.

"Когда ваш котенок растет среди собак. Смотреть со звуком!" – пишет автор видео.

Ролик с "двуязычным котом" мгновенно собрал большое количество лайков и комментариев.

"Наконец-то я увидел лающего кота. Я могу умереть счастливо", - пишет один из юзеров.

"Это самая милая вещь, которую я видел за весь день", - добавляет другой.

"Моя собака мурлычет, когда она счастлива, но я никогда раньше не видел, чтобы кот лаял!" - комментирует третий.

Лающий кот рассмешил пользователей Интернета (иллюстративное фото: Freepik)

Некоторые шутят, что "у котенка кризис идентичности".

А один из комментаторов отметил, что "котик даже выгибает тело, как щенок, который хочет играть".

Вместе с тем некоторые пользователи Reddit пишут, что тоже сталкивались с подобным.

"Однажды я пришел домой с работы. Моя жена поднесла палец к губам и сказала: "Слушай". Я услышал "гав, гав, гав" и нашел источник лая - наш кот, который целыми днями наблюдал за соседскими собаками, лаял через заднюю дверь на собаку", - пишет муж Ардтай.

Предлагаем и вам насладиться этими необычными кадрами!

 

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