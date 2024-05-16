Вот, что будет с вашим организмом, если вы откажитесь полностью от алкоголя

Вы будете лучше спать

Когда мы спим, у нас есть время восстановиться, чтобы подготовиться к следующему дню. Алкоголь по вечерам может иметь успокаивающий эффект и поначалу вызвать у нас приятную усталость. Мы падаем в постель после бурной вечеринки и отключаемся.

Но как только организм попытается расщепить алкоголь, начинается беспокойная ночь, так как фаза быстрого сна нарушается. Если мы ночью продолжаем просыпаться из-за алкоголя в крови, то на следующий день о бодрости и энергии речи быть не может.

А если вы не будете совсем употреблять алкоголь, то ваши ночи будут спокойными, а по утрам вы будете чувствовать себя выспавшимися, отдохнувшими и полными сил. И такой эффект наступает очень быстро - буквально через две недели воздержания.

Иммунная система начнет работать лучше

Люди, которые употребляют алкоголь, чаще страдают респираторными заболеваниями, чаще имеют плохое заживление ран и чаще получают заражение крови.

Как показывает исследование Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, алкоголь ослабляет иммунные барьеры, что облегчает проникновение вирусов и бактерий в наш организм.

Но есть и хорошая новость. С того момента, как вы перестанете употреблять алкоголь, ваша иммунная система начнет восстанавливаться.

Ваша кожа станет чище

Внешний вид вашей кожи может значительно ухудшиться из-за слишком большого количества алкоголя или его частого употребления. И это связано с процессами в вашем организме, так как алкоголь тормозит обмен веществ, поэтому не происходят процессы детоксикации, из-за чего на лице легко могут появиться угри и прыщи.

Но, если за ужином вместо бокала пива или вина выпить стакан освежающей воды, ваши клетки будут промываться и начнут стимулироваться процессы детоксикации.

Благодаря этому ваша кожа выглядит чище, сияющей, исчезают темные круги под глазами, а также уменьшается образование морщин.

Тяга к еде станет меньше

Если вы перестанете употреблять алкоголь, вы избежите тяги к еде и к самому алкоголю. По данным американского исследования, употребление алкоголя повышает мозговую активность и запах еды воспринимается гораздо интенсивнее.

Желание есть также увеличивается. Кроме того, алкогольные напитки часто содержат много калорий, сахара и жиров. Так что никакой алкоголь не поможет вам окончательно сбросить несколько лишних килограммов на бедрах.

Вы снижаете риск развития рака

Если вы перестанете употреблять алкоголь, ваш риск заболеть раком также уменьшится. Как показывают многочисленные исследования, алкоголь является одним из веществ, которые способствуют возникновению онкологии.

Алкоголь считается провоцирующим фактором рака полости рта и горла, рака гортани и пищевода, печени, толстой кишки, и, возможно, желудка, а у женщин также рака молочной железы.

Согласно исследованию Кембриджского университета, алкоголь способствует развитию раковых опухолей из-за промежуточного продукта ацетальдегида, который образовывается при переработке алкоголя в организме.

Это вещество не только вызывает у нас головные боли на следующий день после вечеринки, но и атакует нашу ДНК. Это может привести к мутации стволовых клеток и образованию карциномы.

Неважно, просто ли это бокал красного вина или целая бутылка: такое случается и в том случае, если вы употребляете лишь небольшое количество алкоголя. И риск увеличивается с каждым дополнительным стаканом.