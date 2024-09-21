Когда собирать кабачки в этом году, чтобы они долго хранились

Кабачки всегда радуют своим урожаем, но чтобы получить максимум от этих овощей, важно знать, когда их собирать и как правильно хранить. В зависимости от того, планируете ли вы сразу готовить блюда или хранить кабачки длительное время, подход к сбору урожая будет отличаться.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, которые помогут вам долго хранить урожай кабачков свежим и вкусным.

Когда наступает оптимальное время для сбора кабачков

Кабачки нужно снимать с куста вовремя, ведь это влияет не только на вкусовые качества плодов, но и способность растения рожать дальше.

Если же затянуть со сбором, плоды могут стать сухими и волокнистыми, а их кожура - загрубеть. Это неплохо для длительного хранения, поскольку такие кабачки хорошо консервируются и не разваливаются при обработке, как иногда случается с недозрелыми. Кроме того, их крупные семена можно сохранить для посева на следующий год.

Молодые кабачки, напротив, имеют нежную текстуру, сочную мякоть и тонкую кожуру. Их идеально добавлять в горячие блюда сразу после сбора.

Оптимальный размер таких овощей - до 18 см. Их легко приготовить, даже не очищая от кожуры, а небольшие семена не требуют дополнительной обработки.

Когда собирать кабачки в 2024 году

Сроки сбора кабачков зависят от сорта. Раннеспелые плоды можно собирать уже на 25-40 день после появления всходов. Такие кабачки имеют короткий срок хранения, поэтому их следует употреблять сразу.

Среднеспелые сорта готовы к сбору через 45-55 дней - эти овощи могут храниться до середины зимы. Позднеспелые сорта достигают зрелости на 60-80 день и при правильном хранении могут лежать до 9 месяцев.

Особо следует помнить о том, что кабачки созревают постепенно. Поэтому ранние сорта лучше собирать каждые 3-4 дня, а позднеспелые - раз в неделю или даже две.

У кабачков есть свои нюансы в условиях хранения (фото: Pixabay.com)

Влияние лунного календаря на сбор урожая

Если вы планируете продолжительное хранение кабачков, обращайте внимание на лунный календарь. В определенные дни лунного цикла сбор тыквенных считается наиболее благоприятным для длительного хранения урожая.

В 2024 году лучшие дни для сбора кабачков по лунному календарю таковы: 19-24, 27-29 сентября.

Как правильно собирать кабачки

Собирать кабачки лучше в сухую погоду, утром или вечером, чтобы срезы успели затянуться до ночи.

За несколько дней до сбора рекомендуется прекратить полив и подкормку, поскольку это снижает риск заражения плодов. Следует использовать острый нож, чтобы срезать кабачок с хвостиком не менее 5 см. Важно не отламывать плод руками, иначе место среза может начать гнить, что повлияет на все растение.

После сбора кабачки следует просушить и аккуратно смахнуть землю, не повреждая защитный восковой налет. Этот налет важен для защиты плода от внешних воздействий. Небольшие царапины не страшны - они быстро затягиваются естественным путем.

Как хранить кабачки

Чтобы кабачки хранились дольше, место среза следует присыпать золой или активированным углем. Идеальный вариант - обмакнуть хвостик в парафин для лучшего хранения.

Кабачки следует содержать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении с температурой +4-10°С и влажностью не более 70%. В тёплой комнате плоды быстро затвердеют, станут сухими и волокнистыми.

Кладите кабачки в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом. Для этого можно использовать солому или бумагу в качестве прокладки. Избегайте хранения рядом с фруктами, выделяющими этилен, поскольку это может ускорить порчу овощей.