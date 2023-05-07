Этих вещей нужно избегать в своем гардеробе, чтобы не выглядеть старше (фото)

Носить одежду только с длинными рукавами

В зрелом возрасте кожа рук может "намекать" окружению на то, сколько вам лет. Однако на самом деле никто не уделяет этому слишком большого внимания. Поэтому летом следует отказаться от длинных рукавов. Иначе вы будете выглядеть странно, если наденете такую одежду, когда на улице жарко.

Не стоит летом прятать руки под длинной одеждой (скриншот)

"Старческие" сумки

Знаете ли вы, что большие сумки также известны как сумочки "старой женщины"? Откажитесь от тяжелых и массивных моделей, и отдайте предпочтение маленьким и элегантным вещам. Поверьте даже в такие сумочки поместятся все нужные вам вещи.

Выбирайте небольшие сумки с элегантным дизайном (скриншот)

Трикотажная одежда

Несмотря на то, что трикотаж удобен, он способен подчеркнуть все недостатки фигуры. Если вы хотите скрыть определенные части тела, лучше носить одежду из хлопка, шерсти и шелка. Если вам очень нравится трикотаж, тогда покупайте одежду свободного кроя, чтобы она не была слишком приталенная.

Трикотажная одежда может подчеркнуть недостатки фигуры (скриншот)

Свободная одежда, что скрывает фигуру

Есть тенденция, что чем старше становятся женщины, тем чаще начинают носить свободную одежду. Однако стоит подчеркивать преимущества вашей фигуры, это поможет вам получить более привлекательный силуэт. Откажитесь от "мусорных мешков" и поэкспериментируйте со стилями.

Зрелым женщинам не стоит носить только одежду свободного кроя (фото: freepik)

Мини-юбки

С возрастом следует избегать "мини" предметов одежды. Даже если у вас прекрасные ноги, все равно в мини-юбке вы будете выглядеть не очень кстати и это будет выдавать то, что вы хотите скрыть свой реальный возраст. Таким образом получите обратный эффект. Длина платья или юбки чуть выше колен будет довольно приличным вариантом.

В зрелом возрасте следует отказаться от мини-юбок (скриншот)

Одежда из материала твид

Это тот материал, который мгновенно прибавит вам с десяток лет. Твид хорошо смотрится только на детях и людях, которым за 90 лет. Поэтому эксперты советуют его избегать в своем гардеробе, тем более что есть много других вариантов тканей, которые помогут вам создать молодежный образ.

Такая одежда прибавит вам лет (скриншот)