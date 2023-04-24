Вот какие женские черты привлекают мужчин: их всего четыре

Многие женщины уверены, что нужно быть красивой, ухоженной, женственной, с твердым характером и обладать каким-то специальным набором качеств - чтобы понравиться успешному мужчине. Однако не все так сложно и мужчин часто привлекают совсем другие вещи в женщинах.

Легкость

У таких женщин нет тяжелых мыслей о прошлом, бесконечного обсуждения прошлых отношений, бесполезного чувства вины, суеты, страхов и категоричности. Такие вещи порой добавляют возраста, серьезности и тяжести. И можно уже к 30 годам превратиться в уставшую от всего и всех женщину.

Такие дамы застревают в прошлом и на мир они смотрят с опаской, боятся строить свое будущее. Они любят страдать и обсуждать что-то негативное.

А "легкие" женщины умеют вставать после неудач, отряхиваться и смотреть с надеждой и радостью в будущее. Они живут сегодня, строят планы на будущее и если у них есть какие-то травмы и переживания, то максимум, с кем они это могут обсудить - это психотерапевт.

Сильный характер

И тут речь идет не о жесткой и неприступной даме, которое может и компанией руководить и собственным мужем. Основная черта, которая помогает женщине с сильным характером идти по жизни, делать правильный выбор и двигаться к нужной цели - это рационализм.

Такие женщины не принимают решения эмоционально, так как они знают, что при включенных эмоциях мозг не работает. Логика и рационализм помогают смотреть на все в мире критически и трезво. Поэтому у них значительно меньше разочарований в жизни, и они умеют управлять любой ситуацией, а ситуациям управлять собой - не позволяют.

Здоровый эгоизм

Такая женщина не станет делать то, что ей не выгодно или некомфортно - она будет выполнять только то, что ей принесет пользу сейчас или в будущем.

Она не станет отвозить родственников в аэропорт в 5 утра, если ей к 8 утра на работу. Она понимает, что ей это неудобно и без всяких сомнений и угрызений совести предложит взять родным такси.

Сосредоточенность на своих целях

У такой женщины нет времени думать о том, что о ней думают другие. У нее есть свое объективное мнение о себе, которое ее устраивает.

Если в ее жизни что-то случится, то только она сама сможет себе помочь, а не те люди, чье мнение оценка должны быть важны. Ненужные мысли ее отвлекают, и она не хочет быть хорошей для кого-то. Ей важно быть хорошей для себя самой и этого чаще всего оказывается достаточно.