Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список

Когда начинается сезон цветения, многие люди испытывают на себе симптомы аллергии. Но при этом вы часто можете даже и не знать, что именно вызывало у вас слезливость, чихание или другую реакцию.
Издание House Beautiful выяснило, какие растения чаще всего провоцируют аллергию.
Широкий спектр воздействия на человека имеют именно деревья, потому что их пыльца легко распространяется ветром и вызывает ряд неприятных симптомов. Если вы аллергик, то лучше не сажайте под своими окнами:
Руководитель миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Мелани Карвер говорит, что аллергикам лучше выбирать растения, опыляемые только насекомыми.
Дело в том, что пыльца таких растений тяжелее и благодаря этому не распространяется ветром так активно. К такой зелени относятся виола, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава и многолетние растения, такие как лилейники. Сюда также можно добавить куфею, кошачью мяту, петунию, шалфей и молочай.
Конечно, вы не сможете избегать растений-аллергенов постоянно. Но, к счастью, дискомфорт от аллергии можно облегчить или контролировать. Для этого:
Раньше мы рассказывали, какой летний овощ является распространенным аллергеном.
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