RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список

Какие растения вызывают аллергию (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда начинается сезон цветения, многие люди испытывают на себе симптомы аллергии. Но при этом вы часто можете даже и не знать, что именно вызывало у вас слезливость, чихание или другую реакцию.

Издание House Beautiful выяснило, какие растения чаще всего провоцируют аллергию.

Список растений-аллергенов

Широкий спектр воздействия на человека имеют именно деревья, потому что их пыльца легко распространяется ветром и вызывает ряд неприятных симптомов. Если вы аллергик, то лучше не сажайте под своими окнами:

  • тую
  • ольху
  • ясень
  • осину
  • бук
  • березу
  • каллистемон
  • тополь
  • можжевельник
  • дуб
  • иву

А как тогда правильно подбирать растения?

Руководитель миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Мелани Карвер говорит, что аллергикам лучше выбирать растения, опыляемые только насекомыми.

Дело в том, что пыльца таких растений тяжелее и благодаря этому не распространяется ветром так активно. К такой зелени относятся виола, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава и многолетние растения, такие как лилейники. Сюда также можно добавить куфею, кошачью мяту, петунию, шалфей и молочай.

Как облегчить симптомы аллергии

Конечно, вы не сможете избегать растений-аллергенов постоянно. Но, к счастью, дискомфорт от аллергии можно облегчить или контролировать. Для этого:

  • примите лекарство против аллергии прежде чем идти на улицу
  • работайте на огороде и в саду утром или вечером, когда количество пыльцы наименьшее
  • проверяйте качество воздуха, особенно если у вас астма
  • не работайте с растениями в ветреную погоду
  • носите шляпу и солнцезащитные очки
  • примите душ и вымойте голову, когда придете домой
  • выстирайте и высушите рабочую одежду для улицы
  • находясь в помещении, закрывайте окна и включайте кондиционер

 

Раньше мы рассказывали, какой летний овощ является распространенным аллергеном.

Читайте также, какие продукты вызывают самые редкие аллергии в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослинидерева