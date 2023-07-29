Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список

Список растений-аллергенов

Широкий спектр воздействия на человека имеют именно деревья, потому что их пыльца легко распространяется ветром и вызывает ряд неприятных симптомов. Если вы аллергик, то лучше не сажайте под своими окнами:

тую

ольху

ясень

осину

бук

березу

каллистемон

тополь

можжевельник

дуб

иву

А как тогда правильно подбирать растения?

Руководитель миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Мелани Карвер говорит, что аллергикам лучше выбирать растения, опыляемые только насекомыми.

Дело в том, что пыльца таких растений тяжелее и благодаря этому не распространяется ветром так активно. К такой зелени относятся виола, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава и многолетние растения, такие как лилейники. Сюда также можно добавить куфею, кошачью мяту, петунию, шалфей и молочай.

Как облегчить симптомы аллергии

Конечно, вы не сможете избегать растений-аллергенов постоянно. Но, к счастью, дискомфорт от аллергии можно облегчить или контролировать. Для этого: