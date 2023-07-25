Вот какие ошибки "убивают" вашу молодость каждый день

Каждая женщина мечтает как можно дольше сохранить здоровье и молодость. Однако иногда образ жизни приводит к обратному эффекту. Некоторые ежедневные ошибки провоцируют преждевременное старение.
Об этом сообщила нутрициолог и терапевт Оля Абдулоева-Барова в Instagram.
Эксперт советует заменить сахар медом, чаще перекусывайте фруктами и сухофруктами. Также не забывайте и о скрытых сахарах (в соусах, кетчупах и готовых блюдах).
Важно знать, что молекулы сахара разрушат коллаген - структурный белок кожи, обеспечивающий ее эластичность и упругость. После этого появятся морщинки, а в других тканях организма ускорится старение.
Также нарушится обмен веществ, кальций вымывается из костей, и они станут более хрупкими. Отложится жир, а люди с лишним весом будут выглядеть значительно старше.
Именно такая пища вызовет воспаление кожи, разрушит ее нормальную структуру, поэтому человек будет выглядеть старше.
Также не добавляйте в салаты рафинированные масла, которые в процессе производства превратились в трансжиры. Не готовьте на маргарине или на 72% сливочном масле - гормональные проблемы и набор лишнего веса гарантированы.
Алкоголь является одним из важнейших факторов старения. Многие алкогольные напитки на самом деле десерты, ведь в них много сахара. Лучше всего пить сухое вино или текилу. Если вы пили, проведите профилактику обезвоживания очищенной водой, зелеными и травяными чаями.
Куда приходит соль, оттуда уходит вода, и если вы едите пищу с высоким содержанием соли, она может вытягивать воду из клеток и обезвоживать организм. Когда вы обезвожены, то чувствуете усталость, из-за которой вы выглядите уставшим.
Энергетические напитки могут повлиять на вашу улыбку. Эти напитки могут повредить эмаль на зубах в восемь раз больше, чем обычная сладкая газировка. В результате зубы станут желтыми.
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