Гинеколог рассказала о состоянии у женщин, с которым трудно справиться: игнорировать нельзя

Довольно частой причиной, скрывающейся за жалобами пациентки "на выделение", является бактериальный вагиноз. Важно знать, что это за состояние и чем оно угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Береги себя".

Что известно о болезни

Бактериальный вагиноз - это состояние, сопровождающееся изменением вагинальной флоры. В частности, речь идет об уменьшении количества лактобактерий и увеличении количества условно-патогенных микроорганизмов.

Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что на самом деле специфических жалоб не существует. Иногда женщины могут подмечать повышенное количество выделений серого или зеленоватого цвета.

Также часто такое состояние сопровождается "рыбным запахом", зудом, ощущением сухости, раздражением. Жалобы могут усиливаться после менструации, секса, приема ванны. Нередко болезнь протекает бессимптомно и диагностируется уже при осмотре гинеколога.

Факторы риска

Вероятность возникновения бактериального вагиноза увеличивается при:

частых спринцеваниях или чрезмерной гигиене

смене полового партнера или партнерши

куренные

ношения белья из искусственных тканей

использовании ежедневных прокладок

использовании вагинальных свечей не по назначению

иногда при применении спермицидов

приеме антибактериальных препаратов

ненадлежащем уходе за секс-игрушками

недостаточной гигиене перед сексом

Как бактериальный вагиноз связан с кариесом

Часто виновником появления бактериального вагиноза называют микрофлору полости рта. Оттуда патогенные бактерии могут попадать в вагину во время орального секса.

Перечисленные факторы в тех или иных условиях повышают риск, однако это не означает, что каждый из них обязательно приведет к развитию бактериального вагиноза.

Что будет, если не лечить

Это достаточно серьезное состояние, которое при ненадлежащем лечении или его отсутствии может привести к некоторым осложнениям. Дело в том, что при развитии болезни местные факторы защиты влагалища угнетаются. Это делает репродуктивные органы более уязвимыми.

Когда следует записаться к врачу

Немедленно нужно записаться на прием к врачу, если заметили следующие симптомы:

изменение в цвете и запахе влагалищных выделений, появление дискомфорта

раньше вы уже имели вагинальные инфекции, но на этот раз выделения кажутся другими

у вас новый сексуальный партнер

Иногда инфекции, передающиеся половым путем, имеют похожие на бактериальный вагиноз симптомы. Именно поэтому очень важно не терять время и обратиться к специалисту.

Важно знать, что бактериальный вагиноз - это не инфекция, передающаяся половым путем.

К сожалению, это состояние, справиться с которым очень сложно, а порой и невозможно. Болезнь часто возвращается. Поэтому при возникновении бактериального вагиноза впервые следует приложить максимум усилий для уменьшения факторов риска.