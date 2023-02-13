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Кардиологи объяснили, какая продолжительность сна самая лучшая для здоровья сердца

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Понедельник 13 февраля 2023 18:27
Кардиологи объяснили, какая продолжительность сна самая лучшая для здоровья сердца Сколько часов должен длиться здоровый сон (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Кардиологи назвали оптимальную продолжительность сна для здоровья сердечно-сосудистой системы и сердца. Также врачи объяснили, какие еще факторы влияют на полноценное функционирование этого жизненно важного органа.

Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Сколько должен длиться здоровый сон

Специалисты отмечают, что здоровый и полноценный сон важен не только для сердца. Он влияет практически на все сферы жизни, в том числе и на нашу трудоспособность.

"Сон влияет на общее состояние здоровья, а люди с более здоровым режимом сна более эффективно справляются с такими факторами риска для сердца, как лишний вес, высокое артериальное давление или риск развития диабета второго типа", - объясняет президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд Джонс.

Идеальным количеством ночного сна для взрослых кардиологи называют 7-9 часов в день. Для детей до 5 лет - 10-16 часов, для детей 6-12 лет - 9-12 часов и для подростков 13-18 лет - 8-10 часов.

Что еще влияет на здоровье сердца

Не только качество и продолжительность сна влияют на здоровье сердца. Важны и другие факторы. Кардиологи выделяют две основные две группы:

  • которые касаются непосредственно факторов здоровья
  • связаны с поведением человека.

К первой группе факторов отнесли индекс массы тела, уровни холестерина и сахара в крови, а также артериальное давление.

Ко второй группе, кроме сна, - рацион, уровень физической активности и влияние никотина.

Врачи отмечают, что для здоровья сердца следует соблюдать правильное питание. В рационе должно быть большое количество фруктов, овощей, орехов и бобовых, цельного зерна, нежирных молочных продуктов. Также важно, чтобы в рационе было немного соли, красного и обработанного мяса, а также подслащенных напитков.

Кардиологи для поддержания здоровья сердца советуют взрослым иметь 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивных физических нагрузок.

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