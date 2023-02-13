Кардиологи объяснили, какая продолжительность сна самая лучшая для здоровья сердца
Кардиологи назвали оптимальную продолжительность сна для здоровья сердечно-сосудистой системы и сердца. Также врачи объяснили, какие еще факторы влияют на полноценное функционирование этого жизненно важного органа.
Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация.
Сколько должен длиться здоровый сон
Специалисты отмечают, что здоровый и полноценный сон важен не только для сердца. Он влияет практически на все сферы жизни, в том числе и на нашу трудоспособность.
"Сон влияет на общее состояние здоровья, а люди с более здоровым режимом сна более эффективно справляются с такими факторами риска для сердца, как лишний вес, высокое артериальное давление или риск развития диабета второго типа", - объясняет президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд Джонс.
Идеальным количеством ночного сна для взрослых кардиологи называют 7-9 часов в день. Для детей до 5 лет - 10-16 часов, для детей 6-12 лет - 9-12 часов и для подростков 13-18 лет - 8-10 часов.
Что еще влияет на здоровье сердца
Не только качество и продолжительность сна влияют на здоровье сердца. Важны и другие факторы. Кардиологи выделяют две основные две группы:
- которые касаются непосредственно факторов здоровья
- связаны с поведением человека.
К первой группе факторов отнесли индекс массы тела, уровни холестерина и сахара в крови, а также артериальное давление.
Ко второй группе, кроме сна, - рацион, уровень физической активности и влияние никотина.
Врачи отмечают, что для здоровья сердца следует соблюдать правильное питание. В рационе должно быть большое количество фруктов, овощей, орехов и бобовых, цельного зерна, нежирных молочных продуктов. Также важно, чтобы в рационе было немного соли, красного и обработанного мяса, а также подслащенных напитков.
Кардиологи для поддержания здоровья сердца советуют взрослым иметь 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивных физических нагрузок.
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