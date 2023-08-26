Вот какие настройки на телефоне помогут не "посадить" зрение

Шифр текста

Он не должен быть мелким, поэтому зайдите в раздел "Экран", нажмите "Размер текста" и выберите для себя тот, который не заставит глаза постоянно переутомляться.

Подбор соответствующего шрифта поможет уменьшить риск косоглазия, и вам не придется больше присматриваться в экран и жмуриться. Ведь не секрет, что чем сильнее вы напрягаете глаза, тем выше риск падения зрения.

Автояркость

Такая функция позволит адаптировать яркость экрана смартфона к окружающей среде, тогда глаза будут меньше уставать. Лучшая яркость - в пределах 40–60 процентов.

DC Dimming

Если вы активируете эту функцию, то снизите нагрузку своими глазами, потому что смартфон будет менять яркость без мерцания, то есть за счет изменения напряжения.

Такая функция есть не на всех устройствах, но там, где она присутствует, она включается по инструкции:

откройте настройки смартфона

перейдите в раздел "Экран"

активируйте переключатель "Устранение мерцания" или "DC Dimming"

Что еще поможет сохранить зрение

Также следует держать гаджет на безопасном расстоянии от глаз (примерно 40-60 сантиметров).

Кроме того, рекомендуется делать регулярные перерывы в использовании смартфона, особенно при длительном чтении или просмотре содержимого на экране. Необходимо смотреть далеко на объекты в течение нескольких минут каждые 20-30 минут. Только так вы сможете минимизировать негативное влияние смартфона.

Какие продукты улучшают зрение

Полноценный рацион позволяет снизить риски ухудшения зрения. Поэтому, чтобы минимизировать все риски, в рацион нужно включить следующие продукты: