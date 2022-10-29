Вот какая зубная щетка должна быть у каждого: отлично проникает в труднодоступные места

Кому подойдет

Монопучковую щетку различаются по жесткости и длине пучка щетинок.

По словам врача, монопучковая щетка 6 мм прекрасно:

чистит при шейковом участке зубов (десневый край) - здесь больше всего накапливается налет, а затем образуется камень;

очищает труднодоступные места (задние зубы). В частности, там, где щетка хорошо не вычищает;

межзубные промежутки - где много остается еды и налета.

Также имеется щетка 9 мм. Она идеально подходит для:

брекетов;

имплантов;

протезов;

элайнеров.

Среди монопучковых щеток стоматолог выделила:

Curaprox;

Тере;

Jordan;

Paro;

Ekulf.

Монопучковая щетка для чистки зубов

Как использовать

Использовать такие щетки нужно в дополнение, то есть после того, как почистили зубы обычной щеткой.

Необходимо просто смочить ее водой и пройтись по зубам со всех сторон. Отмечается, что ею можно чистить с появления первого зуба.

"Этот мягкий пучок очень густых щетинок дарит идеальное ощущение чистоты и гладкие зубы на 24 часа. Можно носить с собой на работу/кафе/кино/прогулки и после приема пищи или перекуса", - говорится в сообщении.

Менять такую щетку нужно по мере изношенности щетинок. Приблизительно 1 раз в 4-5 месяцев.