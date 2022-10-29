Вот какая зубная щетка должна быть у каждого: отлично проникает в труднодоступные места

Мало кто пользуется монопучковой щеткой. Это обязательная вещь по уходу за зубами. О ней не все знают, но уже после первого использования без нее нельзя обойтись.
Об этом сообщила стоматолог Ульяна в Instagram.
Монопучковую щетку различаются по жесткости и длине пучка щетинок.
По словам врача, монопучковая щетка 6 мм прекрасно:
Также имеется щетка 9 мм. Она идеально подходит для:
Среди монопучковых щеток стоматолог выделила:
Использовать такие щетки нужно в дополнение, то есть после того, как почистили зубы обычной щеткой.
Необходимо просто смочить ее водой и пройтись по зубам со всех сторон. Отмечается, что ею можно чистить с появления первого зуба.
"Этот мягкий пучок очень густых щетинок дарит идеальное ощущение чистоты и гладкие зубы на 24 часа. Можно носить с собой на работу/кафе/кино/прогулки и после приема пищи или перекуса", - говорится в сообщении.
Менять такую щетку нужно по мере изношенности щетинок. Приблизительно 1 раз в 4-5 месяцев.
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