Вот как изменится ваше тело, если есть каждый день 100 граммов белка

Белок поддерживает рост и восстановление мышц

Ни для кого не секрет, что белок поддерживает рост и восстановление мышц. Потребление 100 граммов белка в день помогает обеспечить аминокислоты (строительные блоки белка), необходимые для синтеза мышечного белка (MPS), которое тело использует для восстановления и наращивания мышечной ткани после тренировки.

Потребление белка играет решающую роль в росте мышц, обмене веществ и потере жира. Он обеспечивает незаменимые аминокислоты, необходимые для синтеза мышечного белка, который помогает восстанавливать и строить мышечную ткань, особенно после физических упражнений.

Белок ускоряет метаболизм

Белок имеет больший термический эффект, чем углеводы и жиры, то есть тело сжигает больше калорий, чтобы переварить и усвоить белок, по сравнению с другими макроэлементами.

Также он играет ключевую роль в метаболизме, поскольку организм сжигает больше калорий, переваривая белок, чем жиры и углевод. Процесс переваривания белка требует больше энергии, что может помочь увеличить общие расходы калорий, в конечном итоге способствуя потере жира.

Сохраняет мышечную массу, теряя жир

Исследования показывают, что белок помогает предотвратить распад мышц, особенно в периоды потери веса. Когда тело испытывает дефицит калорий, то оно рискует расщепить мышечную ткань для получения энергии. Но с достаточным количеством белка тело с меньшей вероятностью будет обращаться к мышцам для топлива, поскольку в них есть необходимые аминокислоты для защиты мышечной ткани.

К тому же он помогает сохранить мышечную массу во время потери жира, уменьшая риск замедления метаболизма. Это важно, потому что мышечная масса сжигает больше калорий в состоянии покоя, чем жировая ткань. Следовательно, чем больше мышц вы поддерживаете, тем выше становится скорость метаболизма в состоянии покоя, что облегчает потерю жира и его сохранение.

Исследования показали, что белок также помогает регулировать аппетит, помогая дольше чувствовать сытость. Это может быть особенно полезно, когда вы пытаетесь справиться с дефицитом калорий, не испытывая постоянного голода.

Распределите потребление белка в течение дня

Исследования показали, что тело может усвоить за один раз примерно от 20 до 40 граммов за один прием пищи. Следовательно, вместо того, чтобы потреблять весь белок за один раз, распределите его в течение дня на три-четыре одинаковые порции.

На усвоение белка влияют время приема пищи, сочетание пищи и общее ежедневное потребление.

Источники белка

Употребление 100 граммов белка в день приносит много преимуществ для здоровья, включая рост мышц, чувство сытости, лучший метаболизм и улучшение иммунной функции.

Убедившись, что вы ежедневно получаете достаточное количество белка, вы можете быстрее восстановиться после тренировок, сохранить чистую мышечную массу и поддерживать здоровый метаболизм в возрасте.

Не все источники белка одинаковы. Если вы хотите достичь 100 граммов в день, убедитесь, что они поступают из различных высококачественных источников, которые сбалансируют все девять незаменимых аминокислот, которые вы должны получать с пищей, поскольку тело не может производить их самостоятельно.

Для источников животного белка отличным вариантом является нежирное мясо, например куриная грудка, индейка и рыба, поскольку это полноценные белки со всеми незаменимыми аминокислотами, которые нужны организму. Греческий йогурт, яйца и творог - это другие богатые питательными веществами варианты, которые содержат много белка.

Растительные белки, такие как тофу, чечевица, нут и кино обеспечивают много белка, а также клетчатку и необходимые питательные вещества.

Чтобы эффективно потреблять 100 граммов, идеальным является сочетание животных и растительных белков вместе со сбалансированной пищей и закусками.