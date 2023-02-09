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Вот как вывести любые пятна из одежды: понадобятся простые средства

Как удалить из одежды любые пятна (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто дезодоранты или еда могут оставлять на одежде сложные пятна, которые не так легко вывести. Прежде всего, чтобы правильно избавиться от пятна, необходимо знать источник его происхождения.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts.

Жирные пятна

Кальций в мелу отлично поглощает жир и масло. Нанесите его на свежее жирное пятно и подождите 10 минут. После этого постирайте одежду в стиральной машинке.

Пятна от кофе или чая

Эксперты советуют таких распространенных пятен избавляться с помощью соды.

Необходимо замочить загрязненную ткань в теплой воде. Далее насыпте одну чайную ложку соды на пятно и осторожно вотрите ее в ткань.

Как избавиться пятен от пота

Чтобы вывести столь распространенные пятна, нужно смешать равные части воды и лимонного сока.

Затем смесь нанесите на пятно и тщательно потрите. После этого постирайте одежду.

Пятна чернил на хлопковой ткани

Эксперты советуют налить немного молока в миску и замочить в ней загрязненную одежду по крайней мере на 20 минут. Если пятна стойкие, то можно оставить и на длительное время.

После этого загрязненный участок потрите зубной щеткой.

Как удалить воск из одежды

Положите одежду с воском между 2 чистыми бумажными полотенцами и прижмите теплым утюгом. Затем повторите процесс с новыми бумажными полотенцами, чтобы впитать больше воска.

Пятна от дезодоранта

Такие распространенные пятна лучше поможет избавиться уксус. Необходимо замочить пятно в уксусе в час, а затем потереть. Когда пятна полностью исчезнут, одежду постирайте в машинке.

Косметика

Часто бывает, когда на одежде девушек остаются пятна от помады или тонального крема. Следует смочить ватный диск или кончик мочалки в спирте и потереть пятно.

Ранее мы сообщали, как еще в магазине понять, что одежда покроется катышками.

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