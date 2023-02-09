Вот как вывести любые пятна из одежды: понадобятся простые средства

Жирные пятна

Кальций в мелу отлично поглощает жир и масло. Нанесите его на свежее жирное пятно и подождите 10 минут. После этого постирайте одежду в стиральной машинке.

Пятна от кофе или чая

Эксперты советуют таких распространенных пятен избавляться с помощью соды.

Необходимо замочить загрязненную ткань в теплой воде. Далее насыпте одну чайную ложку соды на пятно и осторожно вотрите ее в ткань.

Как избавиться пятен от пота

Чтобы вывести столь распространенные пятна, нужно смешать равные части воды и лимонного сока.

Затем смесь нанесите на пятно и тщательно потрите. После этого постирайте одежду.

Пятна чернил на хлопковой ткани

Эксперты советуют налить немного молока в миску и замочить в ней загрязненную одежду по крайней мере на 20 минут. Если пятна стойкие, то можно оставить и на длительное время.

После этого загрязненный участок потрите зубной щеткой.

Как удалить воск из одежды

Положите одежду с воском между 2 чистыми бумажными полотенцами и прижмите теплым утюгом. Затем повторите процесс с новыми бумажными полотенцами, чтобы впитать больше воска.

Пятна от дезодоранта

Такие распространенные пятна лучше поможет избавиться уксус. Необходимо замочить пятно в уксусе в час, а затем потереть. Когда пятна полностью исчезнут, одежду постирайте в машинке.

Косметика

Часто бывает, когда на одежде девушек остаются пятна от помады или тонального крема. Следует смочить ватный диск или кончик мочалки в спирте и потереть пятно.