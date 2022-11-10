ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот как уберечь комнатные растения от холода: не медлите с этим

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 12:58
Вот как уберечь комнатные растения от холода: не медлите с этим Как уберечь растения от холода (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой комнатные цветы нуждаются в особом уходе из-за сквозняков, высушенного воздуха и короткого светового дня. Следует знать несколько правил, которые помогут, чтобы комнатные растения успешно пережили зимний период.

Об этом пишет SantePlus.

Как защитить растения от холода

Первое, что нужно сделать, это изменить месторасположение растений, когда снизится температура. Необходимо убрать с балконов и террас все цветы и занести их в дом. Разместить их нужно возле окна, чтобы обеспечить освещение.

Важно, чтобы листья не касались холодной поверхности окна. Также держите их подальше от батарей и каминов. Они сушат окружающий воздух.

Хрупкие комнатные растения лучше укрыть, чтобы защитить от холода. Для этого вы можете обернуть горшки газетой, чтобы защитить их корни и ограничить испарение воды.

Как поливать

Зимой цветы следует поливать только теплой водой.

Общие правила полива в зимний период просты:

  • излишки влаги не должны долго находиться в поддоне, чтобы корни растения не начали подгнивать;
  • поливать растение нужно своевременно, чтобы почва не превратилась в сухой клубок;
  • вода для зимнего полива должна быть температуры комнатного воздуха или даже немного теплее.

Также не забывайте каждый день опрыскивать листья растений, чтобы защитить от высыхания.

Комнатным растениям для фотосинтеза требуется свет. Если в дом попадает мало света, в особенности зимой, то целесообразно использовать искусственное освещение.

Зеленые растения нуждаются в свете от 12 до 14 часов света, цветущие - от 14 до 16 часов.

Избегайте перегрева дома, чтобы обеспечить благоприятные условия для растений.

Раньше мы называли комнатные растения, снимающие стресс и усталость.

Также мы писали, какой способ поможет, чтобы комнатные растения быстро росли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини вазоны комнатные растения