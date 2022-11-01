Вот как правильно нужно включать бытовые приборы после отключения света

Что делать, когда исчез свет

В частности, если по каким-то причинам в доме отключили электроэнергию, то следует отсоединить от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление и электроплиты.

Также важно выключить свет в помещениях, где в это время не находятся люди.

Как действовать, когда появился свет

После того, как у вас появился свет, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты и электрочайники).

Специалисты говорят, если в доме есть несколько энергоемких приборов, то следует ограничиться включением в сеть только одного, а остальные включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий.

Некоторые приборы, которые имеют таймеры включения, нужно запрограммировать на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра.

Украинцы, использующие электродвигатели и насосные станции, отключите их от сети. Все потому, что электродвигатели дают высокую нагрузку на электросети во время своего запуска. Включать их следует через 20-30 минут после появления электроэнергии.

При этом бизнес попросили полностью отказаться от наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.