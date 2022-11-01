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Вот как правильно нужно включать бытовые приборы после отключения света

Как правильно включать электроприбор после отключения электроэнергии (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за атак России могут экстренно выключить электроэнергию. В такой ситуации гражданам советуют сразу отключать все электроприборы. А после подачи тока подключать приборы поэтапно.

Об этом сообщили энергетики на сайте компании ДТЭК.

Что делать, когда исчез свет

В частности, если по каким-то причинам в доме отключили электроэнергию, то следует отсоединить от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление и электроплиты.

Также важно выключить свет в помещениях, где в это время не находятся люди.

Как действовать, когда появился свет

После того, как у вас появился свет, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты и электрочайники).

Специалисты говорят, если в доме есть несколько энергоемких приборов, то следует ограничиться включением в сеть только одного, а остальные включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий.

Некоторые приборы, которые имеют таймеры включения, нужно запрограммировать на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра.

Украинцы, использующие электродвигатели и насосные станции, отключите их от сети. Все потому, что электродвигатели дают высокую нагрузку на электросети во время своего запуска. Включать их следует через 20-30 минут после появления электроэнергии.

При этом бизнес попросили полностью отказаться от наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Ранее мы сообщали, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.

Также мы писали, какие продукты нужно утилизировать после отключения холодильника.

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