Вот как первая любовь влияет на наше мировосприятие: объяснение психологов

Как первая любовь влияет на наше мировосприятие

"Почему мы запоминаем первую любовь на всю жизнь? Мы привыкли думать о том, что это лишь потому, что кто-то из нас во время первой влюбленности испытывает очень широкий спектр эмоций и чувств. Однако если смотреть шире, то первая любовь - это первая тропа к познанию себя и мира через другого человека. Это возможность найти новую точку зрения на привычные вещи и научиться видеть их по-другому", - пишут эксперты.

Первая любовь потому и не забывается, потому что открывает у нас новые грани собственной личности и жизненного опыта.

"Первая любовь учит нас, что кто-то, кроме нашей семьи и друзей, тоже считает вас удивительным, красивым, веселым и приятным. Это осознание становится потрясающим для нас. И в конце концов таким, которое мы никогда не забудем", - объясняют психологи.

Также они отмечают, что у многих людей первый секс происходит не с первой любовью.

"Однако когда мы впервые занимаемся сексом с тем, кого действительно любим, то понимаем, насколько это по-другому. Это большая интимность и большая эмоциональная связь, которые вряд ли можно почувствовать во время секса с тем, кого мы не любим", - утверждают психологи.

Также у влюбленных возникает желание проводить вместе максимально много времени, при этом им не надоедает.

"Однако будьте внимательны ко времени, которое проводите вместе. Иногда стоит побыть наедине, с друзьями и семьей", - говорят эксперты.

Почему первая любовь запоминается больше, чем последующие опыты

"Вероятно, в эти прекрасные моменты жизни мы испытываем больше возбуждения, волнения и даже страха, чем когда-либо. Для некоторых людей влюбляться - несколько тревожно. А тревога - это большая часть влюбленности, особенно если это происходит впервые", - объясняют психологи.

Во время первой влюбленности человек учится доверять, а также спорить и, в идеале, решать проблемы.

"Ссориться с человеком, которого любишь, вполне нормально. Со временем мы понимаем, что мы можем иметь совершенно противоположные взгляды на разные вещи. Если чувствуете, что "бабочки в животе" исчезают, значит вы перешли на следующий этап привязанности", - говорят эксперты.