Вот как нельзя хранить еду в морозильнике: 6 распространенных ошибок

Не герметизировать продукты

Вакуумные запайщики являются лучшими для упаковки продуктов в морозилке. Если у вас их нет, сначала заверните еду в полиэтиленовую пленку, затем в фольгу и положите в пакет для заморозки.

Замораживание "запретных" продуктов

Сырые овощи, такие как салат, огурцы и кабачки, нельзя замораживать. Из-за высокого содержания воды они после размораживания превратятся в пюре.

Другие ингредиенты, которые не должны быть в морозильнике, включают мягкий сыр и сырые яйца.

Не регулярная очистка морозилки

Необходимо дважды в год чистить морозильную камеру. Если вы правильно фасуете продукты, фрукты и овощи могут храниться в течение 8-12 месяцев, птица - 6-9 месяцев, рыба - 3-6 и мясной фарш в течение 3-4 месяцев.

Совершая регулярную уборку, вы можете избежать пищевых отходов и использовать все, что подходит к концу срока годности.

Кладете горячие вещи в морозильную камеру

Залог безопасности пищевых продуктов - правильная температура. Пища должна быть охлаждена до комнатной температуры, прежде чем помещаться в морозилку.

Если положить теплую или горячую пищу, может повыситься температура и создадутся все условия для роста бактерий.

Размораживание при комнатной температуре

Размораживать продукты лучше оставлять на ночь в холодильнике, чтобы хранить их в безопасной температурной зоне.

Также можно положить еду в пакет с застежкой и погрузить в холодную воду. Меняйте воду каждые 30 минут, пока еда не разморозится. Для микроволнового метода размораживайте с интервалом в 1 минуту до размораживания.

Морозилка слишком полная или пустая

Ваша морозильная камера будет работать лучше, если она хорошо укомплектована, но не переполнена. Важно, чтобы холодный воздух мог обойти хранящиеся предметы.

Если прибор переполнен, то некоторое время готовьте из продуктов из морозилки, чтобы освободить место.