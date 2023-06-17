Стратегический запас. Какие продукты точно должны быть в вашей морозилке

О ценности замороженных продуктов многие забывают. Заполненная морозилка может избавить вас от лишнего похода в магазин и сэкономить ваше время и деньги.

О том, какие продукты должны быть в вашей морозилке, читайте в материале Styler.

Какие продукты должны быть в морозилке

Зелень

Зелень очень часто используют в приготовлении горячих блюд, заправок и т. д. Будет отлично, если она будет всегда под рукой.

Например, оставшиеся петрушку, укроп, лук можно нарезать, смешать с оливковым маслом и заморозить в формах для льда.

Также вместо оливкового масла можно использовать сливочное масло. Такие кубики становятся отличной заправкой для маринадов, супов или соусов.

Готовое мясо

Готовое сваренное, пожаренное или спеченное мясо можно порезать на мелкие кусочки и долго хранить в морозилке.

Затем такое мясо можно использовать в рагу, супе, для выпечки домашнего пирога и т. д.

Томаты

Помидоры также должны быть в морозилке, ведь этот продукт отлично подходит как основа соуса, который можно использовать в приготовлении супов, пасты, шашлыка и т. д.

К примеру можно приготовить такой соус: нарезать томаты, положить в сковородку, добавить растительное масло, измельченного зубчика чеснока и щепотку зелени.

Готовить в течение 10 минут помешивая. Затем измельчить в блендере. Заморозить небольшими партиями и использовать в супы, пасты и другие блюда.

Хлеб

Очень часто хлеб черствеет или портится и приходится его выбрасывать. Однако, чтобы продукт не испортился, можно его хранить в морозилке.

Для этого нужно порезать хлеб на ломтики и заморозить. Размораживать еще проще - в духовке или микроволновке.

Картофель

Картофель - это универсальный продукт, который нужен для приготовления многих блюд: супов, гарниров, выпечки, закуски.

Сохраняя картофель в морозильнике, вы сэкономите нереально большое количество времени. Можно картофель порезать на разные кусочки: кубиками, ломтиками, соломкой и т. д.

Сколько хранить замороженные продукты

Следует помнить, что овощи и фрукты можно хранить в течение 8-12 месяцев, мясо до 6 месяцев, хлеб - 4-5 месяцев.