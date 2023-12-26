Как часто нужно мыть пол в доме: добавьте эти средства в воду для блеска

В современном мире остается совсем немного времени на уборку дома. Следует знать, сколько раз будет достаточно мыть пол в доме для идеальной чистоты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт RealSimple .

Как часто следует мыть пол

Эксперты по уборке убеждены, что мыть пол нужно не реже раза в неделю. И чаще всего влажную уборку нужно делать в тех комнатах, где могут остаться капли от воды или пролитых жидкостей: в ванной комнате и на кухне.

Тип пола в вашем доме может влиять на то, как часто вам следует его пол. В частности, плитку обычно нужно чаще мыть, чем ламинат.

Это не только потому, что на плитке видна грязь, но и потому, что пыль часто скапливаются в щелях.

Также, если у вас есть домашние животные, то в доме нужно мыть почаще.

Что добавить в воду во время мытья

Для начала можно купить специальное моющее средство для пола. В магазинах представлен большой выбор различных ароматов, однако они часто обладают слишком навязчивым запахом, поэтому подойдут не каждому.

Если таких средств нет под рукой, их легко можно заменить.

Уксус

Это прекрасное средство для борьбы с бактериями, которое есть в каждом доме. Лучше всего подходит для плитки и ламината.

Необходимо налить 2 столовые ложки уксуса на 5 литров воды и помыть этим пол. Благодаря этому способу вы забудете о разводах навсегда.

Шампунь

Многие используют шампунь и моющее средство для посуды во время уборки. Некоторые сомневаются, можно ли шампунем мыть пол, однако, по сути, это такое же моющее средство, как и любое другое.

Сода

Обычная сода может пригодиться и во время уборки. Размешайте 50 г соды в пятилитровом ведре горячей воды и вымойте этим раствором пол.

Добавим, что менять постельное белье рекомендовано хотя бы раз в неделю, но в крайнем случае можно один раз в две недели. Наволочки на подушках по возможности лучше менять почаще.

Раковины дезинфицируются и чистятся каждый день, даже если они выглядят чистыми. А кухонные полотенца меняются 1-2 раза в неделю.

К тому же пылесосить нужно при необходимости - если нет сильного загрязнения, можно перенести на следующую неделю.