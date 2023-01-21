Вот как часто нужно подстригать кончики волос: будет ухоженным и меньше путаться

Чтобы волосы были здоровыми и выглядели ухоженными, нужно подстригать кончики. Это следует делать в определенный срок, ведь именно тогда будет результат.
Об этом сообщила трихолог Наталья Габор в Instagram.
Трихолог говорит, если вы хотите, чтобы волосы выглядели красивыми и ухоженными, не пренебрегайте важным правилом - своевременное подстригание кончиков.
Даже при желании отрастить длину, лучше подстригать кончики по 1-2 см каждые 3-4 месяца.
В таком случае волосы всегда будут в хорошем состоянии, потому что сухие, секущиеся будут постоянно подстригаться, а при расчесывании волосы будут меньше путаться и повреждаться.
По словам специалиста, в среднем за месяц волосы отрастают на 1-2 см. Так, в период подстригания вы заберете один месяц длины.
"Если для вас не важна длина волос, то парикмахер заберет столько, сколько считает нужным. Лучше к нему прислушаться, парикмахеры видят и понимают, что секущиеся кончики не реанимирует ни одно "чудо" средство", - говорится в сообщении.
Чтобы выбрать лучший период для подстригания кончиков волос, следует заглянуть в так называемый лунный календарь, в котором указываются наиболее подходящие дни для осуществления различных косметических процедур, а также дни для стрижки и окрашивания волос. Принято считать, что после совершенных процедур в такие дни локоны быстрее растут.
Существует мнение, что на волосах находится скопление всей отрицательной энергии, а особенно на кончиках, поэтому регулярная стрижка на пару сантиметров может избавить вас от нее. Ведь часто, когда ровняют волосы, возникает чувство легкости, возможно, это может быть связано с избавлением от скопления отрицательной информации.
Ранее мы сообщали, какие привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению.
Также мы писали, кому категорически запрещено наращивать волосы, чтобы не навредить здоровью.