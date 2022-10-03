Вот где хлеб не нужно хранить, чтобы он быстро не черствел

Как правильно хранить хлеб

Часто рекомендуют хранить хлеб в специальной плетеной или пластиковой корзине. Однако это не самый лучший способ хранения. При таком хранении хлеб сильно подвергается воздействию воздуха и быстрее высыхает.

В идеале лучше приобрести (либо сделать самостоятельно) тканевый мешочек. Таким образом, хлеб будет защищен от окружающего воздуха и дольше будет оставаться мягким. Существует также ассортимент пакетов, специально сделанных для хлеба. Они надежны, устойчивы, подлежат переработке и служат несколько лет.

Отмечается, что в пакет можно добавить стебель сельдерея, чтобы хлеб оставался еще более свежим и мягким, как будто он только из пекарни. Действительно сельдерей выделяет влагу в пакете, которую затем поглощает хлеб. Так его можно хранить целую неделю после покупки.

Как вернуть свежесть подсохшему хлебу

Необходимо подержать хлеб под проточной водой несколько секунд, а затем положить в духовку на максимальную мощность в течение пяти минут. Впитанная хлебом вода размягчит мякоть, поэтому она будет снова мягкой и ароматной.

Также, чтобы подольше хранить хлеб, идеально подойдет морозильная камера. Для этого рекомендуем нарезать его ломтиками и разложить эти кусочки в разные контейнеры, которые герметично закрываются. Поместите его в морозилку.

Чтобы разморозить хлеб, просто поместите кусочки в предварительно разогретую до 200°C духовку на 5 минут. Оставьте ломтики внутри еще на несколько минут, прежде чем вынимать их.