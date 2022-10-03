RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот где хлеб не нужно хранить, чтобы он быстро не черствел

Где нельзя хранить хлеб (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хлеб не будет сохранять свою свежесть, если его не правильно хранить. К счастью, есть несколько уловок, которые помогут оставаться ему свежим как можно дольше.

Об этом пишет SantePlus.

Как правильно хранить хлеб

Часто рекомендуют хранить хлеб в специальной плетеной или пластиковой корзине. Однако это не самый лучший способ хранения. При таком хранении хлеб сильно подвергается воздействию воздуха и быстрее высыхает.

В идеале лучше приобрести (либо сделать самостоятельно) тканевый мешочек. Таким образом, хлеб будет защищен от окружающего воздуха и дольше будет оставаться мягким. Существует также ассортимент пакетов, специально сделанных для хлеба. Они надежны, устойчивы, подлежат переработке и служат несколько лет.

Отмечается, что в пакет можно добавить стебель сельдерея, чтобы хлеб оставался еще более свежим и мягким, как будто он только из пекарни. Действительно сельдерей выделяет влагу в пакете, которую затем поглощает хлеб. Так его можно хранить целую неделю после покупки.

Как вернуть свежесть подсохшему хлебу

Необходимо подержать хлеб под проточной водой несколько секунд, а затем положить в духовку на максимальную мощность в течение пяти минут. Впитанная хлебом вода размягчит мякоть, поэтому она будет снова мягкой и ароматной.

Также, чтобы подольше хранить хлеб, идеально подойдет морозильная камера. Для этого рекомендуем нарезать его ломтиками и разложить эти кусочки в разные контейнеры, которые герметично закрываются. Поместите его в морозилку.

Чтобы разморозить хлеб, просто поместите кусочки в предварительно разогретую до 200°C духовку на 5 минут. Оставьте ломтики внутри еще на несколько минут, прежде чем вынимать их.

Раньше мы сообщали, как сохранить хлеб свежим без холодильника.

Также мы писали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнявыпечкахліб