Так вот почему она плохая жена! Ответ очевиден

Женщина-пила, которая постоянно долбит мужчину – классика не только анекдотическая, но и жизненная. Но почему так случается, когда в начале отношений и создания семьи, ангелочки превращаются в невыносимых бесов.

Почему жена все время пилит и не видит в муже мужчину?

Вся причина в воспитании. Ибо часто девочек этому не учат, не учат быть женой, ни советами, ни наставлениями, ни собственным примером.

Девочек с детства учат все время пилить. Учат все время долбить, говорить, ну что ты? Когда будешь мужиком наконец-то?

Но просто сказать о том, что ты и так молодец, просто по факту того, что ты родился, выбрал эту женщину и с ней находишься рядом, верен ей, поддерживаешь ее? Этому женщин не учат.

Мужчину нужно хвалить

Девочек этому не учат, потому что вдруг они захвалят мужа, и он расслабится, ляжет на диване и перестанет быть мужчиной.

Хотя на самом деле наоборот, если мужчину хвалить, если в мужчине признавать лидера, ему не противоречить на каждом шагу, не пытаться все решать за него, а просто его вдохновлять, всегда поддерживать и быть на его стороне, что бы ни случилось, он свернет для вас горы.

И тогда будет счастлива и женщина, и мужчина рядом с ней!