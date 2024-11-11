Названа причина постоянных ночных пробуждений в туалет, о которой вы не догадывались

Плохой сон ночью из-за постоянных пробуждений, в частности, в туалет может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Эксперт предупреждает, что если это регулярно случается несколько раз в ночь, возможно вам придется обратиться к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему вы можете просыпаться ночью в туалет?

Согласно врачам, нормальной является секреция до восьми раз в день и один или два раза в ночь. Но повторное повторение известно как никтурия и может являться признаком чего-то серьезного.

Например, учащение мочеиспускания может являться признаком диабета, который может возникнуть в любом возрасте.

Другие причины гиперактивного мочевого пузыря включают в себя:

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

Увеличенная простата у мужчин среднего и старшего возраста

Отек и инфекция уретры

Вагинит

Проблемы, связанные с нервами

Если вы считаете, что ваша никтурия связана с какой-либо из этих проблем, вам следует обратиться к своему семейному врачу. Однако причина никтурии не всегда связана со здоровьем.

Ваше положение для сна

Что касается позы для сна, лучше всего спать на боку. Были проведены исследования, которые показали связь между улучшением апноэ симптомов во сне и улучшением симптомов гиперактивного мочевого пузыря, таким образом уменьшив частые походы в туалет. Одно из лучших положений для страдающих апноэ во сне и никтурией - спать на боку с прямой спиной.

Это поможет открыть дыхательные пути и будет способствовать более регулярному дыханию, и это может снизить ваши походы в туалет.

Это положение также помогает держать позвоночник и шею на одной линии, необходимой для хорошего ночного сна и для уменьшения боли в шее, которая может возникнуть во время сна на передней части.

По словам врачей, если вы находитесь в вертикальном положении большую часть дня, а затем ложитесь, когда ложитесь спать, жидкость, которая накопилась в ваших ногах, не сможет вытекать и поступать в почки. Итак, если вы ляжете сразу спать, вам, скорее всего, понадобится поход в туалет через эту жидкость.

Старайтесь держать ноги приподнятыми перед сном, возможно, подняв их на подлокотник дивана, что позволит жидкости утекать эффективнее перед тем, как вы ляжете спать. Таким образом, теоретически вы потратите больше времени на посещение туалета днем, чем ночью.