Вот почему не стоит держать герань в доме

Мешает женскому счастью

Существует поверье, что герань мешает женскому счастью. Присутствие этого цветка в доме может препятствовать женщине или девушке устроить личную жизнь.

Одиноким никогда не везет с мужчинами, а семейным - цветок приносит несчастье в браке. Более того, некоторые приметы говорят, что женщина, в чьем доме растет герань, обречена на одиночество.

На герань может быть аллергия

На пыльцу герани может быть аллергическая реакция у одного из членов семьи. Если вы заметили подобное, лучше замените растение другим, которое почти никогда не цветет.

Все виды герани обладают сильным запахом. Если задеть растение, оно заполнит ароматом весь дом. Интересно, что некоторым людям этот запах нравится, а у некоторых наоборот - вызывает отвращение.

Настоящий яд для кошек

Это растение ядовито для кошек, любящих погрызть зеленые листики. Поэтому лучше положите вазон где-то максимально высоко или вообще откажетесь от такого растения, чтобы потом не лечить животное.

Впрочем, если вы не слишком верите в приметы, не страдаете аллергией, а ваш кот не грызет комнатные растения, никаких противопоказаний по герани в доме нет.