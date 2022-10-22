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Как экстренно остановить стиральную машину и слить воду, чтобы ее не повредить

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Суббота 22 октября 2022 09:00
Как экстренно остановить стиральную машину и слить воду, чтобы ее не повредить Фото: Как остановить и слить воду из стиральной машины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Иногда возникает необходимость экстренно остановить цикл стирки, например, если в стиральную машину попал посторонний предмет, или вы закинули красное нижнее белье к белым рубашкам.

Как это сделать, чтобы не стоять с миской и не навредить прибору – читайте в материале Styler ниже.

Пошаговая инструкция безопасной остановки стиральной машины

Для начала нажмите кнопку On/Off, чтобы остановить запущенный цикл стирки.

Затем переставьте режим на слив воды и/или отжим. Когда вся вода сольется в канализацию, снова выключите стиральную машину.

Уже через несколько минут дверца будет разблокирована и вы сможете исправить баг, допущенный при запуске стирки.

Таким способом вы никак не навредите стиральной машине.

И помните!

С целью экономии электроэнергии, лучше запускать стирку с 23:00 до 7:00.

Вывесить белье можно и утром, ничего страшного с ним не произойдет через несколько часов в барабане стиральной машины.

Читайте также, как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились.

Также читайте, почему нужно кластьлавровый лист в стиральную машину.

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