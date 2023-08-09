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Мифы и реальность: Можно ли сделать волосы гуще?

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 13:07

У многих людей наблюдается проблема с волосами, поэтому для них актуален вопрос по увеличению объема и густоты. Для этого существует несколько вариантов, что позволяет активизировать рост и сделать локоны привлекательнее. Особым спросом пользуется французская косметика Керастаз люкс класса. Это профессиональные средства в ассортименте, предназначенные для решения конкретных проблем. Еще одним популярным брендом является Эвиденс, а по ссылке https://bonvivant.ua/evidens-de-beaute можно заказать продукцию этого французско-японского производителя.

Мифы и реальность: Можно ли сделать волосы гуще?

Большинство людей с тонкими прядями интересует вопрос: можно ли сделать волосы гуще? Стоит отметить, что густота заложена на генетическом уровне и решить эту проблему достаточно сложно, но реально.

Мифы о том, как сделать волосы гуще

Существует несколько мифов для повышения густоты волос. Первый – шампунь нужно регулярно менять. Второй – частое расчесывание полезно. Третий – игнорирование кондиционером. Четвертый – не обязательно покупать средства по типу волос.

Реальные способы улучшения густоты волос

Сделать волосы гуще реально при помощи правильного ухода и питания. Комплексный подход поможет придать больше объема и густоты, и сделать пряди блестящими и здоровыми.

Следует соблюдать рекомендации специалистов. К ним относят:

  • обогащение рациона витаминами и минералами (медь, цинк, витамины группы В, Омега-3 и др.);
  • употребление достаточного объема чистой воды в сутки;
  • применение качественных уходовых средств;
  • выполнение массажа головы для улучшения кровообращения и активизации роста;
  • обеспечение защиты волос от внешнего негативного воздействия (мороза, ветра, ультрафиолета и др.).

Профессиональные методы утолщения волос и их эффективность

Специалисты отвечают на вопрос, что делать чтобы волосы стали гуще и объемнее. Для этого необходимо использовать профессиональные средства от проверенных производителей. Это может быть не только шампунь и кондиционер, но и другие – маски, спреи, сыворотки, масла, муссы и т.д.

Каждый продукт имеет свое назначение и особенности применения. Перед использованием лучше проконсультироваться с трихологом. Он поможет подобрать правильный комплекс.

Рекомендации по уходу за волосами и укреплению их здоровья

Можно ли сделать волосы гуще подробнее расскажет врач-трихолог. Его рекомендации для укрепления волос:

  • использование подходящей расчески;
  • не расчесывать мокрые волосы;
  • пользование краской без агрессивных компонентов;
  • сократить применение фена и горячих приборов для укладки;
  • использование средств термозащиты;
  • избавление от секущихся кончиков;
  • применение комплекса уходовых средств в соответствии с назначением;
  • соблюдение сбалансированного питания и др.

Также не стоит игнорировать простудные, кожные и инфекционные заболевания, проходить профилактические осмотры и следить за здоровьем в целом.

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