У многих людей наблюдается проблема с волосами, поэтому для них актуален вопрос по увеличению объема и густоты. Для этого существует несколько вариантов, что позволяет активизировать рост и сделать локоны привлекательнее. Особым спросом пользуется французская косметика Керастаз люкс класса. Это профессиональные средства в ассортименте, предназначенные для решения конкретных проблем. Еще одним популярным брендом является Эвиденс, а по ссылке https://bonvivant.ua/evidens-de-beaute можно заказать продукцию этого французско-японского производителя.

Мифы и реальность: Можно ли сделать волосы гуще?

Большинство людей с тонкими прядями интересует вопрос: можно ли сделать волосы гуще? Стоит отметить, что густота заложена на генетическом уровне и решить эту проблему достаточно сложно, но реально.

Мифы о том, как сделать волосы гуще

Существует несколько мифов для повышения густоты волос. Первый – шампунь нужно регулярно менять. Второй – частое расчесывание полезно. Третий – игнорирование кондиционером. Четвертый – не обязательно покупать средства по типу волос.

Реальные способы улучшения густоты волос

Сделать волосы гуще реально при помощи правильного ухода и питания. Комплексный подход поможет придать больше объема и густоты, и сделать пряди блестящими и здоровыми.

Следует соблюдать рекомендации специалистов. К ним относят:

обогащение рациона витаминами и минералами (медь, цинк, витамины группы В, Омега-3 и др.);

употребление достаточного объема чистой воды в сутки;

применение качественных уходовых средств;

выполнение массажа головы для улучшения кровообращения и активизации роста;

обеспечение защиты волос от внешнего негативного воздействия (мороза, ветра, ультрафиолета и др.).

Профессиональные методы утолщения волос и их эффективность

Специалисты отвечают на вопрос, что делать чтобы волосы стали гуще и объемнее. Для этого необходимо использовать профессиональные средства от проверенных производителей. Это может быть не только шампунь и кондиционер, но и другие – маски, спреи, сыворотки, масла, муссы и т.д.

Каждый продукт имеет свое назначение и особенности применения. Перед использованием лучше проконсультироваться с трихологом. Он поможет подобрать правильный комплекс.

Рекомендации по уходу за волосами и укреплению их здоровья

Можно ли сделать волосы гуще подробнее расскажет врач-трихолог. Его рекомендации для укрепления волос:

использование подходящей расчески;

не расчесывать мокрые волосы;

пользование краской без агрессивных компонентов;

сократить применение фена и горячих приборов для укладки;

использование средств термозащиты;

избавление от секущихся кончиков;

применение комплекса уходовых средств в соответствии с назначением;

соблюдение сбалансированного питания и др.

Также не стоит игнорировать простудные, кожные и инфекционные заболевания, проходить профилактические осмотры и следить за здоровьем в целом.