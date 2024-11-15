Вот почему собака в доме поможет вам прожить дольше: 4 причины, которые убедят

Исследование 2019 года, проведенное в Швеции, рассказало, что люди, у которых есть собаки, более физически активны и у них меньше риск преждевременной смерти после инфаркта или инсульта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в Ahajournals.

4 причины, почему собака в доме поможет вам дольше жить

Хотя другие исследования подвергли сомнению прямое влияние домашних животных на смертность, Американская кардиологическая ассоциация определила четыре основных способа того, как воспитание собаки может быть полезным для вашего сердца.

Больше физической активности

Британское исследование показало, что владельцы собак примерно в четыре раза чаще соблюдают рекомендованные в Великобритании и США 150 минут физической активности средней и интенсивной физической активности в неделю, чем те, кто их нет.

Исследователи обнаружили, что владельцы собак, как правило, чаще гуляют в свободное время, но выгул собаки не заменяет более интенсивные формы физических упражнений.

Уменьшает риск хронических заболеваний

Регулярные физические упражнения помогают контролировать вес и уровень сахара в крови, значительно снижая риск ожирения и диабета 2 типа.

Клиника Майо сообщает, что 30-минутные прогулки в день снижают риск сердечных заболеваний, остеопороза, рака толстой кишки и молочной железы и диабета 2 типа и рекомендует начать 12-недельный график прогулок со своей собакой.

Снижение АД

Наличие домашнего животного помогает снизить высокое кровяное давление у пожилых людей.

Поглаживание собаки снижает уровень гормона стресса кортизола и повышает уровень гормона хорошего самочувствия окситоцина.

Например, военные и ветераны, у которых было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, рассказывали, что испытывали меньше стресса после общения с домашними питомцами.

Облегчение ощущения одиночества

Согласно опросу Американской кардиологической ассоциации 2022 года, 95% владельцев домашних животных полагаются на своих любимцев для снятия стресса.

Доктор Бет Фрейтс, директор отдела медицины образа жизни и оздоровления в отделении хирургии Массачусетской больницы, считает, что владельцы домашних животных чувствуют себя особенными и любимыми, когда они возвращаются домой к собакам, рады их увидеть, и чувствуют себя спокойными, когда слышат нежное мурлыканье своего кота.