Никогда не делайте этого при повышенном давлении! Правда от кардиолога
Лечение артериальной гипертензии (постоянно повышенного давления) - процесс сложный и постоянный. Но некоторые пациенты начинают сами себе "отменять" препараты, как только состояние более или менее нормализуется.
Об этом в Instagram рассказала врач-кардиолог Анна Калиневич.
Можно ли делать перерыв в приеме антигипертензивных препаратов?
"Намотайте себе на ус, запишите, запомните: при лечении артериальной гипертензии требуется постоянный прием препаратов. Только так, иначе быть не может", - акцентирует врач.
Если пациент прекращает прием препаратов, утверждая, что у него уже давление в норме, то это чревато тем, что через некоторое время давление снова начнет подниматься с новой силой, иногда даже выше, чем раньше, а прежняя терапия становится неэффективной.
Что делать, если из-за приема лекарств давление становится слишком низким?⠀
По словам кардиолога, иногда на фоне постоянного приема давление начинает снижаться ниже нормы. К примеру, на фоне обезвоживания, метеочувствительности, ОРВИ.
В таких случаях можно рекомендовать следующее:
- пропуск таблетки только в том случае, если давление в течение дня держится ниже 100/70 мм рт. ст.;
- попытаться уменьшить дозу: например, принять пол таблетки, а вечером еще пол таблетки. И проконтролировать, как отреагировало АД;
- немного отсрочить прием препарата - например, подождать час-два, перемерить АД и если давление выше обычного, принять лекарство.
И помните, показатели выше 140/90 - не норма! Даже если вам кажется, что вы нормально себя чувствуете. При таком давлении ваш организм "работает на износ".
Ранее кардиолог также рассказала о случаях с пациентами с высоким давлением, когда все заканчивалось плачевно.
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