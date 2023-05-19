Вот чем нужно удобрить пионы, чтобы большие бутоны радовали глаз

Когда нужно удобрять

Пионы нужно удобрять четыре раза, а именно:

в самом начале сезона, ранней весной;

в период бутонизации;

во время цветения;

после цветения.

Первую подкормку необходимо проводить еще ранней весной - "по ледяной корочке". Вносим под каждый куст 20 г мочевины: она впитается в почву вместе с талой водой.

Далее с профилактической целью почву необходимо пролить раствором марганцовки (2 г на ведро воды). Эта обработка не только обезопасит цветы от грибковых заболеваний, но и способствует лучшему росту побегов и корней.

А когда отрастут молодые побеги, их нужно обработать 1% раствором бордоской жидкости.

Следующую подкормку нужно проводить во время бутонизации растения. Приблизительно за две недели до цветения удобряем пионы раствором настоя коровяка (1:10) с добавлением 20 г сульфата калия и 40 г суперфосфата на ведро воды.

Раз в месяц можно провести и внекорневую подкормку. Для этой цели подойдет комплексное минеральное удобрение, которое следует разводить согласно инструкции.

Полученной смесью опрыскиваем растения или поливаем из лейки с мелким ситом.

Что нельзя делать с пионами

Срезать цветы можно только с растения, которому исполнилось четыре года. Дело в том, что дают цвести пионы не сразу, а только на третий год после высадки, потому что в первые два года оно должно сформировать крепкую корневую систему.

Срезать соцветия у самых корней нельзя. Лучше всего срезать цветок не больше 40 сантиметров в длину.

Когда цветок срезан - оборвите нижние лепестки, чтобы в весе они не прикасались к воде. Все потому, что от воды они могут начать неприятно пахнуть и тоже пить воду, и пион не будет долго стоять в весе.