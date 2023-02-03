Вот 4 причины, почему ваш телефон медленно заряжается

Когда ваш смартфон новый, он заряжается почти мгновенно и долго держит заряд. Однако со временем батарея изнашивается, а само время зарядки существенно увеличивается.
Вероятны причины, почему ваш телефон долго заряжается, - читайте в материале Styler.
Блок и кабель питания являются основными компонентами зарядки. Если хотя бы один из них будет неисправен, телефон будет заряжаться медленнее, а батарея - терять свои свойства.
Если вы постоянно наматываете и скручиваете зарядное устройство, оно может порваться, что просто исключит возможность зарядки. Не нужно пытаться починить его скотчем или другими подручными средствами. Лучше всего приобрести новое зарядное устройство для телефона.
Батарея телефона принимает электроэнергию через USB-порт. Часто он может быть поврежден или загрязнен. Это затрудняет процесс подзарядки.
Если вы заметили, что зарядка стала значительно медленнее, очистите порт USB. С помощью зубочистки или более мягкого предмета аккуратно удалите застрявшую в порту грязь. Но ни в коем случае не используйте металлические предметы. Иначе порт будет поврежден, и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Даже если вы вышли из всех приложений и выключили телефон, они все равно потребляют энергию для поддержания работы. Это в свою очередь будет делать зарядку медленнее, ведь аккумулятор продолжает эксплуатироваться.
Чтобы это исправить, просто закройте вручную все программы, работающие в фоновом режиме.
Эта причина созвучна с незакрытыми фоновыми программами. То же происходит, если вы используете телефон во время зарядки. Аккумулятор продолжает активную работу и не может нормально принимать энергию.
Очевидно, что время зарядки увеличится, а качество батареи начнет быстро снижаться. Поэтому лучше не брать телефон в руки, пока он находится в розетке, если не хотите преждевременно менять аккумулятор.
Раньше мы рассказывали, вредит ли быстрая зарядка телефону.
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