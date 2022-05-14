"Орки, тримайте штанці": у Херсоні окупантам нагадали, де їх місце

У Херсоні російським окупантам вирішили нагадати, що вони тут тимчасово і місто скоро буде звільнено ЗСУ. Так, на стовпах з'явилися патріотичні листівки з красномовним текстом.

Про такі радісні "дзвіночки" повідомляють у мережі.

"ВСУ йдуть! Орки, міцно тримайте свої штанці, тікати далеко доведеться - наші хлопці розійшлися, в живих жодного упиря зі зброєю не залишають", - сказано в листівках на стовпах.

У Херсоні патріоти нагадали росіянам, що вони тут тимчасово (фото)

Нагадаємо, що 14 травня глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім звернувся до жителів тимчасово окупованого Херсона. Він пообіцяв, що ЗСУ незабаром звільнять Херсон, потрібно трохи потерпіти.

"Хлопців, потерпіть, розумію, що дуже важко, ходять всякі, м'яко сказати, нехороші люди по нашій землі, але потерпіть. Бачите, від Харкова відсунули, зараз ленд-ліз, сили, засоби дійдуть, плануємо ми всі", - зазначив він.