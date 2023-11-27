Оригинальный картофель с салом на ужин и праздники: как его приготовить (видео)

Ингредиенты

Для приготовления возьмите:

картофель среднего размера

сало/подбрюшину/грудинку

подсолнечное масло

соль

специи к картофелю: нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок

сметану

зелень

свежий чеснок

копченую паприку

Как готовить

Картошку среднего размера отварите в течение 10 минут в кипящей подсоленной воде и охладите. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

Охлажденный картофель нарежьте кружочками, соедините со специями, растительным маслом и солью. Нанизывайте картофель и сало на шпажки поочередно, выложите на пергамент и запекайте при 190 градусах в течение 25 минут.

После приготовления посыпьте зеленью. Подавать блюдо можно со сметанным соусом. Для этого просто смешайте сметану, зелень, свежий чеснок и копченую паприку.

Готово. Приятного аппетита!