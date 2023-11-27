Оригинальный картофель с салом на ужин и праздники: как его приготовить (видео)

Приготовьте этот оригинальный картофель с салом, и вы не захотите готовить иначе. А ваши гости каждый раз будут в восторге!
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на странице в Instagram фуд-блогера Анастасии Станкевич делится рецептом необычного картофеля.
Для приготовления возьмите:
Картошку среднего размера отварите в течение 10 минут в кипящей подсоленной воде и охладите. Мясо нарежьте небольшими кусочками.
Охлажденный картофель нарежьте кружочками, соедините со специями, растительным маслом и солью. Нанизывайте картофель и сало на шпажки поочередно, выложите на пергамент и запекайте при 190 градусах в течение 25 минут.
После приготовления посыпьте зеленью. Подавать блюдо можно со сметанным соусом. Для этого просто смешайте сметану, зелень, свежий чеснок и копченую паприку.
Готово. Приятного аппетита!
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