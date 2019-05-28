Орієнтуйтеся по ситуації: Комаровський дав важливу пораду батькам грудних дітей

Комаровський дав поради батькам про прогулянки з немовлятами
Доктор Комаровський розповів батькам про те, коли з маленькою дитиною можна починати походи в гості, а також у людні місця. Свої поради він опублікував на сторінці в Instagram.
Комаровський відповів на запитання батьків про те, коли з малюком вже можна ходити в гості і коли спілкування з іншими людьми для дитини стає безпечним.
Він пояснив, що однозначної відповіді на це питання не існує, так як ніякої гарантії того, що дитина опиниться в здоровому оточенні немає.
"З одного боку, дитина перших місяців життя надійно захищена від більшості ГРВІ антитілами, які дісталися їй від мами. З іншого боку, ви можете жити в країні, де більшість дорослих і багато дітей не щеплені від коклюшу — чи не найбільш небезпечної хвороби в перші місяці життя дитини. Перетворювати себе і дитя в затворників не треба, але не завадить при цьому аналізувати ситуацію і не шукати пригод", - написав Комаровський і дав кілька порад про те, як і куди варто ходити з маленькою дитиною.
Комаровський порадив батькам не перетворюватися в затворників з немовлятами (instagram.com/doctor_komarovskiy)
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