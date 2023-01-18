Орхидея завалит вас цветами и будет активно расти: простой секрет ухода

Маленький секрет ухода за орхидеями

Каждый раз после полива из поддонов протирайте листики орхидей чистой водой. Для этого вам понадобится фланелевая ткань и отстоявшаяся вода комнатной температуры.

Если правильно ухаживать за орхидеями, они обрадуют вас пышным цветением и каждый раз будут выбрасывать по два цветоноса.

Большой "секрет" орхидей

Пышное цветение орхидеям обеспечит правильное удобрение.

Цветовод советует приобрести вытяжку из биогумуса. Поливать с таким удобрением нужно в период вегетации, то есть когда активно растут корни и листья, до появления цветоносов.

Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Когда орхидеи цветут, поливать с удобрением не следует.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Как приготовить удобрение

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась". Затем можно слить воду и протереть листья чистой водой.