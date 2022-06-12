Орхідея розквітне в будь-який час без добрива: як змусити її викинути квітконос

Різка зміна температури

Орхідея - теплолюбива рослина, для якої оптимальною є температура від +18 до +25 градусів і близько +16 в період спокою. Влаштуйте орхідеї, яка довго не квітне, температурний шок.

Такий спосіб підійде для літнього сезону. Коли вночі температура досягне близько +16, виносьте орхідею на балкон. А вдень заносьте в дім. Після того, як вона почне то нагріватися, то охолоджуватися, почне активно рости і випустить квітконоси.

Додайте світла

Восени і взимку використовуйте штучне світло. Підійдуть галогенні, люмінесцентні лампи (до 40 Вт), а от звичайні лампи розжарювання можуть нашкодити квітці. Стояти під штучним світлом вона має по 14 годин на день.

Залиште без поливу

Інтервал між поливами треба зменшити до одного разу на 10 днів. А всі способи підгодівлі та біостимуляції треба виключити. Коли з'явиться квітконос, поверніться до звичайного режиму поливу.

Занурте в теплу воду

Опустіть горщик з рослиною в теплу воду (близько 35 градусів) і залиште на 10-20 хвилин. Повторюйте дії три дні поспіль, а потім залиште квітку без зволоження. Скоро ви побачите стрілку-квітконос. Зазначимо, що для рослини з ослабленими корінням і прив'яли листям такий спосіб не підійде.

Влаштуйте випробування холодом

Поставте квітку у ванну чи таз. Почніть поливати її прохолодною водою з душу або лійки протягом 20 хвилин. Потім протріть зовнішнє коріння рослини кубиком льоду 20-30 секунд. Повторіть процедуру двічі на день.

Далі залиште орхідею в прохолодному приміщенні (близько +14+17 градусів, але не нижче) на два тижні, не поливаючи і не удобрюючи.

Після цього занесіть назад в тепло (+18+25).