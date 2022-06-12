Орхідея розквітне в будь-який час без добрива: як змусити її викинути квітконос

Орхідея - рослина непримхлива, але якщо їй щось "не подобається" - квітнути вона не буде. Проте способів змусити тропічну рослину викинути квітконос - чимало. Їхня суть зводиться до того, щоб влаштувати квітці стрес.
Як без внесення добрив домогтися цвітіння орхідеї - читайте нижче в нашому матеріалі.
Орхідея - теплолюбива рослина, для якої оптимальною є температура від +18 до +25 градусів і близько +16 в період спокою. Влаштуйте орхідеї, яка довго не квітне, температурний шок.
Такий спосіб підійде для літнього сезону. Коли вночі температура досягне близько +16, виносьте орхідею на балкон. А вдень заносьте в дім. Після того, як вона почне то нагріватися, то охолоджуватися, почне активно рости і випустить квітконоси.
Восени і взимку використовуйте штучне світло. Підійдуть галогенні, люмінесцентні лампи (до 40 Вт), а от звичайні лампи розжарювання можуть нашкодити квітці. Стояти під штучним світлом вона має по 14 годин на день.
Інтервал між поливами треба зменшити до одного разу на 10 днів. А всі способи підгодівлі та біостимуляції треба виключити. Коли з'явиться квітконос, поверніться до звичайного режиму поливу.
Опустіть горщик з рослиною в теплу воду (близько 35 градусів) і залиште на 10-20 хвилин. Повторюйте дії три дні поспіль, а потім залиште квітку без зволоження. Скоро ви побачите стрілку-квітконос. Зазначимо, що для рослини з ослабленими корінням і прив'яли листям такий спосіб не підійде.
Поставте квітку у ванну чи таз. Почніть поливати її прохолодною водою з душу або лійки протягом 20 хвилин. Потім протріть зовнішнє коріння рослини кубиком льоду 20-30 секунд. Повторіть процедуру двічі на день.
Далі залиште орхідею в прохолодному приміщенні (близько +14+17 градусів, але не нижче) на два тижні, не поливаючи і не удобрюючи.
Після цього занесіть назад в тепло (+18+25).
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