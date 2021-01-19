Організм здатний боротися: вчені зробили нову заяву про імунітет від коронавірусу

Вчені зробили нову заяву про імунітет від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Імунітет після перенесеного коронавірусу здатний зберігатися тривалий час. Вчені стверджують, що клітини, які запам'ятовують коронавірус, здатні тривалий час зберігатися в організмі людини.

Як показали результати нового дослідження групи вчених із США та Швейцарії, через пів року після перенесеного коронавірусу, клітини імунітету людини здатні швидко виробляти антитіла. Про це повідомляється в журналі Nature.

Фахівці вивчили дані 87 пацієнтів, які перенесли коронавірус через 1, 3 і 6 місяців після зараження і з'ясували, що антитіла до SARS-CoV-2 можуть з часом зникати, але у них підтримується рівень специфічних В-клітин пам'яті, які можуть впізнавати вірус. Ці клітини відновлюють виробництво антитіл до коронавірусу, якщо він знову потрапить в організм.

За даними попередніх досліджень, рівень концентрації антитіл за 36 днів після хвороби падає у два рази. Але якщо людина знову підчепить коронавірус, спеціальні клітини знову почнуть свою роботу. А це означає, що рівень антитіл знижується, а ось кількість В-клітин залишається на постійному рівні. І антитіла, які виробляють В-клітини набагато сильніше антитіл, які формуються в організмі людини після хвороби. Вони більш стійкі до мутацій шипованого білка, який коронавірус використовує, щоб потрапити в організм.

Крім того, вченим вдалося з'ясувати, що частки коронавірусу можуть довго знаходиться в організмі людини. Після виявлення клітин пам'яті, медики провели біопсію тонкого кишківника 14 учасникам випробувань і з'ясували, що у 5 добровольців є білки SARS-CoV-2.

На думку вчених, частинки вірусу в кишківнику продовжують "інформувати" імунну систему, щоб вона виробляла достатню кількість клітин пам'яті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені спростували міф про колективний імунітет від коронавірусу.

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