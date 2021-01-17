Колективний імунітет буде безсилий: вчені розвіяли головний міф пандемії

Навіть при зараженні 76% населення не виникає колективний імунітет (колаж: РБК-Україна)

Передбачається, що колективний імунітет перешкоджає легкому поширенню COVID-19, тому що вірус стикається з популяцією, яка має рівень імунітету, що зменшує кількість людей, сприйнятливих до інфекції. Вчені говорять про те, що спалахи захворюваності не слабшають, навіть коли регіоні заражено понад 76% жителів. Чи допоможе колективний імунітет у боротьбі з пандемією і які складності виникають з його появою – читайте нижче.

Як говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Science, показники смертності та заражуваності в основному стабільного спалаху, залишалися на колишньому рівні, навіть коли у місті Манаус (Бразилія) було заражено 76% населення. Навіть при такій кількості перехворілих колективний імунітет не розвинувся.

Вчені використовували дані про виявлення специфічних антитіл до SARS-CoV-2 в учасників дослідження. Дані коригувалися у зв'язку з імовірністю зникнення антитіл з плином часу, щоб розрахувати приблизну частоту захворюваності COVID-19 при 66% заражених в червні та 76% у жовтні, в Манаусі.

На тлі коронавіруса в місті в 4,5 раза збільшилася смертність. Попри таку високу частку інфікованого населення, передача інфекції в Манаусі тривала навіть при наявності нефармацевтичних втручань з ефективним рівнем відтворення.

Вчені роблять висновок, що поріг колективного імунітету, частка населення, яка потребує імунітеті, щоб знизити захворюваність коронавірусом, ймовірно, буде високим для SARS-CoV-2. Ускладнюється ситуація тим, що з часом імунітет до хвороби слабшає, піддаючи організм повторному зараженню і приводячи до ризиків нових спалахів захворювання.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, скільки пацієнтів з коронавірусом втрачають нюх.

До цього ми повідомляли, які симптоми при коронавірусі говорять про сильний імунітет.